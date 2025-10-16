こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
初のコラボレーション！「マクドナルド定番バーガー×ストリートファイターシリーズ」期間限定『ストリートバーガーズ』10月22日（水）より期間限定販売！
NEW！てりやき×リュウ「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」
NEW！キンフィレオ(R)×チュン・リー「油淋鶏マヨチキン」
待望の復活！ダブチ(R)×ケン「トリチ(R)」
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、世界中で大人気の対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを開始いたします。ゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせるような「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」、「油淋鶏マヨチキン」、「トリチ」の3種類のバーガーを『ストリートバーガーズ』として、さらに朝だけの「ダブチソーセージマフィン」や、バーガーとも相性抜群な「シャカシャカポテト(R) やみつきコンソメ味」、コラボ限定カップでの提供となる「マックフィズ(R)／マックフロート(R) みなぎるエナジー」の全7商品を、10月22日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
マクドナルドの大人気バーガー「てりやきマックバーガー」、「チキンフィレオ」、「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズが初のコラボレーションし、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として期間限定で登場いたします。新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は道着を着用したメインキャラクターのリュウをイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせました。新商品「油淋鶏マヨチキン」はカンフー技を操る春麗（チュン・リー）をイメージし、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさをひきたてる一品です。昨年も大好評をいただいた「トリチ」は、金髪がトレードマークのケンをイメージして再登場。100%ビーフパティが3枚も入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム抜群の一品です。ストリートファイターの世界を感じられる期間限定のバーガーを是非お楽しみください。
さらに、朝からダブチを味わえる朝マック(R)「ダブチソーセージマフィン」や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新商品「マックフィズ みなぎるエナジー」「マックフロート みなぎるエナジー」（※それぞれりんご果汁1％使用）も登場します。バーガー／マフィンではストリートファイターコラボパッケージでのご提供、さらにマックフィズ／マックフロートではコラボカップも数量限定でご用意しておりますので、『ストリートバーガーズ』と合わせてお楽しみください。
10月21日（火）から放映開始の新TVCMでは、大ヒットを記録した『ストリートファイターII』のゲームステージにマクドナルドが登場し、リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの“ベガ・スマイル”と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像をお届けします。さらに、最新作『ストリートファイター6』 でコラボを記念したオリジナルカラー衣装の無料配布や、Xキャンペーンなどの各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
