【出展ブース600以上】豊かな暮らしのヒントが必ず見つかる！暮らしと遊びの総合展示会『FIELDSTYLE EXPO 2025』来月11月15日・16日に開催！

FIELDSTYLE実行委員会（代表 清水俊英/FIELDSTYLE株式会社 愛知県岡崎市）は、2025年11月15日(土)・16日(日)にAICHI SKY EXPO 愛知県国際展示場で「FIELDSTYLE EXPO2025」を開催します。

FIELDSTYLEとは、”アウトドア”と”ライフスタイル”に関する様々なジャンルの製品やサービスを体験・ 体感できる、BtoBとBtoCどちらの要素も兼ね備えたハイブリットイベント（展示会）です。日常の変化に合わせた、家族との過ごし方、暮らし方、遊び方など、新しい生活様式を取り入れた豊かなライフスタイルをイベントやプロジェクトを通して提案しています。

前回2025年5月17日(土)～18日(日)に開催した『FIELDSTYLE JAPAN 2025』では、国内外から約50,000人を動員し、大盛況のうちに幕を閉じることが出来ました。

今回の『FIELDSTYLE EXPO 2025』では、アウトドアレジャーに関するプロダクトやサービスはもちろん、日々の暮らしの豊かさにも大きく焦点を当て様々なライフスタイルを提案するブースが多数出展。屋内展示場を4ホール（40,000平米）＋屋外多目的エリア（約20,000平米）を使用し、国内最大級の規模で実施します。また、昨年11月と同様に、愛知の自然観光と物産をテーマにしたイベント「DESTINATION AICHI（主催：愛知県）」をFIELDSTYLE会場内で同時開催します。

暮らしと遊びを提案するブースが国内外から600以上集結！おなじみのFIELDSTYLEオリジナルコンテンツや今回の特別企画など見どころたくさん！

屋内エリアでは、住宅・インテリア、植物・ガーデニング、アパレル、ペットなど、暮らしを彩る多彩なブースが勢ぞろい。さらに、キャンプやフィッシング、観光などのアウトドアレジャーや、キャンピングカー・SUVなどのモビリティを提案する出展も、国内外から多数集結します。

また、今回もFIELDSTYLEオリジナルコンテンツとして、緑のある暮らしを提案するマルシェ「SWEET JUNGLE」、キャンプでも自宅でも楽しめる食品・飲料・調味料が盛りだくさんの「全日本キャンプめし博覧会」、気鋭アーティストが集うアートコーナーなど、見どころ満載です。

そして、テレビ番組『おぎやはぎのハピキャン』でもおなじみのアウトドアメディア「ハピキャン」が、体験型ブース『ハピキャンステーション』としてパワーアップして登場！

“見る・知る・たのしむ・あそぶ・つくる”をテーマに、遊びゴコロあふれる体験やステージを展開します。

今年も会場内で同時開催の愛知県の魅力を伝えるイベント「DESTINATION AICHI（主催：愛知県/ホールD東側）」では、総勢51ブースが愛知県の観光PRと工芸・物産品の展示販売を行います。エリア内のステージではトークや音楽・ダンスなどのショーも予定しています。

屋外エリアでは、電動モビリティの試乗・展示・販売ブース、お子様が楽しめる多彩なアクティビティなどが出展。起震車による地震体験ができる防災コーナーほか、国内では珍しい「サイバートラック」の展示・試乗も実施。さらに、全国から人気ブルワリー約8店舗が集結する「クラフトビール」コーナーでは、前回・前々回に好評をいただいたFIELDSTYLEオリジナルクラフトビールの新フレーバーも登場予定です。そして、総勢51台のキッチンカーが集う大人気フードフェス「SOUL FOOD JAM」も開催！

見て、知って、体験して、食べて、お買い物もできる！

一人でもファミリーでもカップルでもペット同伴でも、ビジネスでも！

どなたでも1日中楽しめるイベントです！

新たな発見や出会い、豊かな暮らしのヒントがきっと見つかります！

【開催概要】

■イベント名

FIELDSTYLE EXPO 2025

[会場内同時開催：DESTINATION AICHI（主催：愛知県）]



■開催日

2025年11月15日(土)・16日(日)両日9:00～17:00

■会場

AICHI SKY EXPO 愛知県国際展示場

屋内展示ホールC・D・E・F＋屋外多目的エリア

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目

※名鉄常滑線「中部国際空港駅」より徒歩5分

■出展ブース

出展数：600ブース予定

出展ジャンル：キャンプ用品、クルマなど車両、アフターパーツ、衣料・服飾、住宅・インテリア、植物、ペット用品、フード、ハンドメイド、防災関連、キャンプ場、観光・旅行関連など

■入場料

（前売）1日券1,700円、2日券2,700円

（当日）1日券2,200円

※小学生以下無料 ペット同伴OK

【前売チケット発売中】

▶<店頭販売のみ>セブンチケット（セブンコード：112-794）

▶<店頭販売のみ>チケットぴあ（Pコード：995-717）

▶ローチケ（Lコード：43749）https://l-tike.com/event/field-style/

▶イープラス https://eplus.jp/fieldstyle-expo/ ※1日券のみ取り扱い

■主催

FIELDSTYLE実行委員会（代表：FIELDSTYLE株式会社、事務局：株式会社エムズカンパニー）

■公式サイト・SNS

https://field-style.jp/

https://www.instagram.com/fieldstyle_official