フィンランド発ジュエリーブランドKalevala(カレワラ)が名古屋・神戸で初のPOP UP SHOPを開催！

フィンランド発のジュエリーブランドKalevala（カレワラ）は、2025年10月29日（水）から11月4日（火）まで、松坂屋名古屋店および大丸神戸店にてPOP UP SHOPを開催いたします。名古屋・神戸での開催は、2022年秋の日本進出以来、初めての展開となります。

POP UP SHOPでは、10月1日に新作が加わったばかりの「Kalevala × Marimekko」コラボレーションコレクションが並びます。フィンランドを代表するデザインハウス、マリメッコとカレワラが手がけるこのジュエリーコレクションは、マリメッコのアイコニックなウニッコの60周年を記念して昨年秋に発売されました。今回、新たにミニサイズやゴールド・ブロンズ素材が加わり、日常から特別なシーンまで幅広く楽しめるラインアップへと進化しています。マリメッコとカレワラが共有する「上質なデザインを日常に届けたい」という思いのもと、喜びと創造性の象徴であるウニッコが、タイムレスなジュエリーとして新たな表情を見せています。昨年の発売以来、継続的な人気を誇る大ぶりのシルバーアイテムも含め、コレクションの全ラインアップをPOP UP SHOPでぜひご覧ください。

また、昨年秋の発表以来多くの支持を集めている「Mannyt（マンニュットゥ）」コレクションに、今年10月8日に加わったばかりの新作も店頭に並びます。「Mannyt」はフィンランド語で「松」を意味し、フィンランドの群島に連なる松の木々、その揺るぎない力強さと素朴な美しさからインスピレーションを得ています。



このほかにも、北欧の自然から着想を得たコレクション、日常に寄り添うシンプルなベストセラーピース、創立当初から作り続けているアイテムなど、カレワラを代表するジュエリーの数々をご紹介いたします。この機会にぜひ、カレワラの世界観とクラフトマンシップが息づくジュエリーの魅力をご体感ください。

PICK UP ITEM 1 "Kalevala × Marimekko" New Additions

10月1日、ミニサイズのピアスとペンダントがそれぞれシルバー、ゴールド、ブロンズ素材で新たに登場。さらに、 昨年シルバーで発売されたスモールペンダント、スモー ルピアス、イヤーカフのブロンズ素材が新たに加わります。これまでのより大ぶりなシルバージュエリーに加え、『Kalevala × Marimekko』コレクションはより幅広いシ ーンでお楽しみいただけるラインナップとなりました。

<ミニサイズ>ゴールドミニピアス \266,700ゴールドミニペンダント \348,600ブロンズミニピアス \28,300ブロンズミニペンダント \28,300シルバーミニピアス \31,500シルバーミニペンダント \31,500ブロンズスモールピアス \39,900ブロンズスモールペンダント \31,500ブロンズイヤーカフ \23,100

PICK UP ITEM ２. "Mannyt" New Additions

昨年秋に発売されて以来注目を集める、松の木のうねりを表現した有機的なデザインの「Mannyt（マンニュットゥ ＝松）」コレクションからは、10月8日より加わったリングやブレスレットの新作アイテムもあわせてご紹介いたします。

シルバーリング \39,930シルバーブレスレット \90,310ブロンズブレスレット \67,210

Kalevala Pop Up info

■Date

10月29日 (水) ～ 11月4日 (火) 松坂屋名古屋店

■Place

1階北入り口イベントスペース 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号

大丸神戸店

■Opening Hours

10:00 - 20:00

■Place

1階アクセサリーイベントスペース 兵庫県神戸市中央区明石町40番地

■Opening Hours

10:00 - 20:00

■POP UP info website

www.kalevalashop.jp/pages/pop-up-info

About Marimekko

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなりました。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信してます。

Website www.marimekko.jp(https://www.marimekko.jp/)

Instagram @marimekkojapan / @marimekko

About Kalevala

1937年に設立されたフィンランドのジュエリーブランド。伝統的なフィンランドの金細工職人の技と最新の技術を融合させ、すべてのジュエリーをヘルシンキの自社工房で一つひとつ丁寧に手作業で仕上げています。サステナビリティはブランドのDNAに深く根づいており、工房は自然エネルギーで稼働、ジュエリー作りにはリサイクル由来の貴金属を使用しています。カレワラのデザインは進歩的でありながら時代を超えて愛され、映画『スター・ウォーズ』でレイア姫が身に着けた象徴的な「プラネターリセット・ラークソット(惑星の谷)」ネックレスは、世界的に広く知られています。社会への貢献をブランドの使命とし、毎年利益の3分の1をチャリティープロジェクトや従業員の福祉に還元することを目標としています。現在、フィンランドの首都ヘルシンキにある2直営店、またフィンランド語・英語・日本語の公式オンラインストアを通じて展開。

Website www.kalevalashop.jp(https://www.kalevalashop.jp/)

Instagram @kalevala_jp / @kalevalaofficial