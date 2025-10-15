【新時代を切り開く】シラフで いる、と いう 最高に ロックな 選択肢。ノンアルコールジンジャービア「檸夏」誕生

株式会社Aporia

株式会社Aporia（以下、”Aporia”）のノンアルコールクラフトドリンクブランド「Sobar（ソバー）」から、ジンジャービア「檸夏（れっか）」が誕生。

「Sobar」の第一弾商品「檸夏」を通して、「シラフでいる」という新しいカルチャーと「飲む、飲まない」という二択を超えた新しい社交の場を創造します。

働き方や価値観が多様化する現代において、日々のパフォーマンスを追求する意識の高い人々へ、「飲まない」という選択は決して妥協ではありません。Sobarは、その選択を最高にポジティブなものにするため新しい飲料文化を提案します。「檸夏」は、アルコールの代替品ではなく、飲むことで心と身体が満たされる“主役”の一杯です。

「檸夏」開発の背景

仕事終わりの一杯といえば、生ビール。しかし、時代は変わります。

Z世代を中心とした新しい世代は、日々の健康や精神的な充足を重視し、お酒との付き合い方も多様化しています。特に「仕事もプライベートも最高のパフォーマンスで臨みたい」そんな思いを持つ意識の高いビジネスパーソンにとって、お酒は時に翌日のパフォーマンスを妨げる要因となります。 そんな意識の変化から、あえて「飲まない」選択をする人が増えています。

しかし、社交の場で選べるのはジュースやウーロン茶。甘ったるいジュースは料理の繊細な味を台無しにし、健康を気遣うビジネスパーソンにとって、妥協の選択肢でしかありませんでした。

また、ビジネスの場において、オレンジジュースやウーロン茶を手にすることは、プロフェッショナルな自己イメージとは著しく乖離しており、自身のこだわりや洗練された嗜好を表現する機会を奪っていました。

その結果、アルコールを飲まない人たちが、会話の盛り上がりからどこか 少し取り残されてしまうような状況を生んでいたのです。

私たちは、その従来の「ノンアル＝チープで甘い飲料」という固定観念を覆し、明日のパフォーマンスを最大化する。心と身体に優しく、明日への活力を生み出す特別な一杯を目指しました。

商品概要・購入方法

商品概要

名称：檸夏（れっか）

分類：発酵炭酸飲料（ノンアルコール）

原材料名：糖蜜（さいたま市製造）, 生姜, レモン, 酒粕, ローズマリー, レモンバーベナ/ 炭酸

保存方法：直射日光を避けて下さい

内容量：200ml

提供形態：瓶入り（業務用卸可）or 樽(サーバー必要)

⚫️お客様の皆さまへ

檸夏は公式ECサイトおよびイベント出店で販売中です。

最新情報やお得な特典はInstagramからご確認ください。

今すぐアクセス

ECサイト：https://sobar.stores.jp/items/6864ca5b59dxe6b1471b4095e

Instagram：https://www.instagram.com/sobar_brewery?igsh=NzZyNGJ6eGttNzhn

⚫️飲食店・法人の皆さまへ檸夏は飲食店、ホテル、ケータリングなどの業務用卸にも対応しています。

試飲サンプルやメニュー提案も可能です。お気軽にお問い合わせください

「檸夏」の特徴

檸夏(れっか)は、生姜の皮や砂糖、水からできた天然の酵母(ジンジャーバグ)を発酵させてできた発酵ジンジャエール。

発酵による自然な炭酸と生姜のキレをあわせ、無添加、無着色、無香料の本格的プレミアムな一杯です。

爽やかで奥行きのある味わい- 爽やかなレモンの香りと酸味- 蜂蜜のやさしい甘み- ローズマリーの清涼感- ジンジャーの心地よい刺激とすっきりした後味

発酵による自然な炭酸が口の中をリフレッシュし、料理との相性を高めます

パフォーマンスを最大化する、スマートな一杯

「檸夏」は、あなたのパフォーマンス最大化する。心と身体に優しく、明日への活力を生み出す特別な一杯です。

- 無添加：質の高いパフォーマンスには、質の高いインプットが不可欠です。余計なものは一切含まず、あなたの身体を最高の状態に保ちます。- 天然発酵による微炭酸：自然で心地よい口当たりは、リラックス効果をもたらし、集中力を高めます。仕事の合間のスイッチングや、大切な商談後のクールダウンに最適です。- ノンアルコールで安心：どんなに忙しい日でも、翌日にパフォーマンスを落とす心配はありません。常に最高のコンディションを維持できます。- 国産生姜とレモンの本格的な味わい：人工的な甘さや香りに頼らない、本物の味わいが五感を刺激。飲んで気分が満たされれば、創造性や発想力も高まります。- 場所を選ばない汎用性：そのまま飲むだけでなく、お湯で割れば疲れた身体を温めるホットジンジャーに。カクテルのベースにすれば、パーティーでの新しい楽しみ方を提案できます。料理とのペアリング例- 揚げ物や肉料理の油を爽やかに流す- 魚介やハーブ料理の香りを引き立てる- デザートの甘味に清涼感を添える他のノンアルコールドリンクとの違い

市販の多くのノンアルコールドリンクは、人工甘味料や香料に頼った味づくりで、料理との相性や満足感に物足りなさを感じることがあります。

檸夏は、天然素材と発酵の力で生まれる複雑な香りと自然な甘みが特徴です。

人工的な後味がなく、食事を邪魔しない軽やかさと、ペアリングの幅広さは、従来のノンアルでは味わえないクオリティ。

「ノンアルだから仕方なく飲む」から、「檸夏だから飲みたい」へ──そんな選択の変化を感じていただけます。

「Sobar」について

For the Curious. 好奇心ある。あなたへ

ノンアルコールドリンクが

日本の飲料文化のひとつとなり

誰もが選択を楽しめる未来を実現する

私たちは、社交シーンで“飲まない”を選ぶ人のためのプレミアム・ノンアルコールブランド「Sobar」です。私たちが提供しているのは、「翌日も最高のパフォーマンスを発揮したい人のための、知的な選択肢」。

Sobarが提案する新たなライフスタイル「Sober Curious」

私たちは、ノンアルコールドリンクが日本の飲料文化の一つとなり、誰もが心から選択を楽しめる未来を目指しています。

「Sober＝シラフでいること」と、「Curious＝好奇心旺盛なこと」。この二つの言葉を組み合わせた「Sober Curious」は、ただお酒を飲まないだけでなく、その選択をポジティブに、好奇心を持って楽しむ人々のことです。

私たちは、この「Sober Curious」という新たな価値観を通じて、「飲まない」という選択が、あなたのライフスタイルを豊かにする最高の選択肢であることを伝えていきます。

※「Sobar」 は、株式会社Aporiaの飲料事業であり、中核サービスです。主にイベント出店/飲食店・ホテルへの提供/ケータリングへの提供を行っております。

社名: 株式会社Aporia

所在地: 東京都三鷹市上連雀1丁目12-17三鷹ビジネスパーク1号館B1FMusashinoValley

代表者: 藤田颯斗

事業内容: ノンアルコールドリンクの製造・販売

URL: https://www.instagram.com/sobar_brewery?igsh=NzZyNGJ6eGttNzhn

Email：sobar.brewery@gmail.com

TEL：070-2369-8404