株式会社 ロボトラック

株式会社ロボトラック（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：羽賀雄介、以下「当社」）は、国土交通省による「自動運転トラックによる幹線輸送の社会実装に向けた実証事業」に採択されました。

当社は、オリックス自動車株式会社を代表企業とするコンソーシアムにおいて、セミトレーラー型自動運転トラックの開発に着手します。

■採択されたコンソーシアム

L4物流自動運転トレーラー推進協議会（オリックス自動車株式会社が代表企業、センコー株式会社が物流事業者として参加）

■事業の概要

当社は当コンソーシアムにおいて、自動運転トラックの技術開発を担います。開発成果として、新東名高速道路近郊にある物流拠点間にて、自動運転トラックを用いた実証走行を予定しています。

事業詳細は後日公開予定です。

■株式会社ロボトラック 会社概要

社名 ：株式会社ロボトラック

所在地 ：東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

代表者 ：代表取締役CEO 羽賀雄介

設立 ：2024年4月

事業内容 ：自動運転トラックの研究開発

ウェブサイト ：https://robotruck.jp/company.html

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ロボトラック

E-mail：info@robotruck.jp

TEL：03-6280-3260（広報担当：飯塚）