市民参加型の調査イベント「東京いきもの調査団 2025秋編」スタート

株式会社バイオーム

いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」を活用した、市民参加型イベント「東京いきもの調査団 2025秋編」が本日2025年10月15日（水）より始まりました。参加方法は、アプリでいきものの写真を撮影して投稿するだけ。市民一人ひとりが調査員となり、協働してデジタル版野生生物目録「東京いきもの台帳」を作り上げるプロジェクトです。

「東京いきもの調査団」は、都内の生物多様性を守る取り組みとして2023年から開始した、株式会社バイオームと東京都が基本協定のもと行う市民協働型プロジェクトです。スマートフォンさえあれば誰でも参加できる手軽さから、2023年には約12万件、2024年には約14万件もの生物データが集まりました。



秋編は、本プロジェクトの一環として開催される大型イベントのひとつです。調査期間中は、ゲーム感覚でいきもの調査ができる「クエスト」や、都内で2回開催される現地イベントを通して、いきものの魅力について多様な角度から体験することができます。「東京いきもの調査団」の一員となって、ぜひ本調査イベントにご参加ください。

「東京いきもの調査団 2025秋編」概要

調査期間 ：2025年10月15日（水）12:00 ～12月15日（月）23:59

対象者 ：どなたでも参加できます

クエスト ：初級編から中上級者向けまで、17種のクエストを用意

特典 ：条件を達成された方の中から、抽選で賞品をプレゼント

参加方法 ：アプリ「Biome（バイオーム）」内から参加

アプリのダウンロードはこちら：

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/id1459658355

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.biome.biome

「東京いきもの調査団 2025秋編」の3つの特色

ゲーム感覚でいきもの探しに挑戦

イベント期間中は、初心者から中上級者向けまで、17種のクエストを開催。それぞれのクエストには、特定の地域で投稿をしたり、対象のいきものを見つけたりといったミッションが設定されています。ミッションをクリアして、クエスト達成を目指しましょう。

「ガイド」機能で、いきものの生態を楽しみながら学ぶ

各クエストには、対象のいきものの探し方のヒントが書かれた「ガイド」ページがあります。ページにはいきものに関する情報が盛りだくさん。いきもの探しをしながら、東京の生態系について学ぶことができます。

現地イベントで、都内のいきものの魅力に触れよう

調査期間中、多摩丘陵・狭山丘陵の自然をテーマに現地イベントを2回実施予定です。アプリ「Biome」を使った調査や自然観察会を通じて、多様ないきものの魅力を体験してみませんか。



<多摩丘陵編>

日時：11月3日（月・祝日）9時半から14時頃予定

場所：多摩ニュータウン松が谷周辺の緑地

<狭山丘陵編>

日時：11月24日（月・休日）9時半から12時頃予定

場所：狭山丘陵の東京側にある雑木林



応募方法などの詳細は、公式サイトで随時お知らせします。

公式サイトURL：https://www.ikimono.metro.tokyo.lg.jp/events/

「東京いきもの調査団」と「東京いきもの台帳」について

「東京いきもの調査団」は、東京の生物多様性を守るために、多くの方にいきもの調査に参加してもらい、みんなで作るデジタル野生生物目録「東京いきもの台帳」の実現を目指すプロジェクトです。

スマートフォンアプリ「Biome」を活用し、誰もが参加可能な市民調査により集まった情報と、専門家による調査や既存の文献・標本データ等を併せ、「東京いきもの台帳」の作成を進めています。台帳では専用のウェブサイト上で、いつどこに、どんな生物が生息しているのかを、デジタルマップ上に表示することができます。誰でも簡単に検索し、都内の生態系を学ぶことができます。



「東京いきもの調査団」URL：https://www.ikimono.metro.tokyo.lg.jp/

「東京いきもの台帳」URL：https://www.inventory.ikimono.metro.tokyo.lg.jp/

いきものコレクションアプリ「Biome」について

生物の分布状況を把握し、生物多様性保全の基盤情報として活用していくために開発された、スマートフォン向けの無料アプリケーションです。



日本国内ほぼ全種（約10万種）の動植物を収録し、独自の名前判定AIによって、ユーザーが撮影した写真から生物の名前を判定します。いきものの写真をゲームのようにコレクションできるだけではなく、図鑑・地図・SNS・クエストを通し、いきもの探しをゲーム感覚で楽しめる仕掛けが詰まっています。

2025年10月現在、アプリは累計120万ダウンロードを突破。ユーザーの皆さまによる投稿は1,000万件以上にものぼり、日々生物データが蓄積され続けています。集めたデータは、生物多様性の保全のために活用されます。

アプリ公式サイト：https://biome.co.jp/app-biome/

株式会社バイオームについて

「生物多様性の保全を社会の当然に」を理念に、2017年5月に設立された京都大学発のベンチャー企業。「環境保全をビジネスにすること」にチャレンジしています。いきものコレクションアプリ「Biome」の開発・運営を中心に、生物多様性に関する独自のビッグデータと可視化技術を駆使し、科学と社会を繋ぎ、生物多様性の保全を実現するプラットフォームを構築・運営。



企業や自治体の生物多様性の保全に関するニーズに応えるため、TNFD対応やOECM取得にも対応できる本格的な生物調査支援ツール「BiomeSurvey」や、生物多様性可視化サービス「BiomeViewer」などのサービスも展開しています。

企業公式サイト：https://biome.co.jp