原因は自分にある。、4thシングル「パラノイドランデブー」　10月15日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、原因は自分にある。のニュー・シングル「パラノイドランデブー」を10月15日（水）に発売します。




文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称ゲンジブ）。今年7月には国立代々木競技場第一体育館にて、自身最大規模となるアリーナライブ『ARENA LIVE 2025 序破急』を2日間開催しました。



今作は2年4ヶ月ぶりのシングルで、初回限定盤と通常盤に加えて、ゲンジブ観測所限定盤と、グループ初のメンバーソロ盤7種の全10形態でリリースします。初回限定盤とゲンジブ観測所限定盤には、それぞれここだけでしか見ることのできない映像が収録されたBlu-rayが同梱されます。



タイトル曲の「パラノイドランデブー」は川谷絵音による書き下ろしで、キャッチーな旋律と独自の言葉選びが印象的な作品に仕上がりました。カップリングに収録される「ビネットネット」は笹川真生の書き下ろしで、繊細な美しさと狂気を併せ持つ笹川のメロディー＆リリックと、ゲンジブの核となるネットカルチャーがマッチングした楽曲です。最後に収録される「希望的観測の定義」は、これまでもゲンジブの数多くの楽曲を支えてきた久下真音が手がけています。



今作のリリースを記念して、LINE MUSICではリスニングキャンペーンを開催。再生回数に応じて各種特典をプレゼントします。なお、HMV、タワーレコード、SHIBUYA TSUTAYAでもキャンペーンを実施中です。



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N3E6f_cLdI0 ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qFdzsh9hh4w ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=RbVmTLT_pNU ]

2025年10月15日（水）発売


https://lnk.to/genjibu_4thsg



■CD収録内容


各形態共通　3曲


1. パラノイドランデブー


2. ビネットネット


3. 希望的観測の定義



■Blu-ray収録内容


初回限定盤


「Paradox Re:Write」 Performance Video / 「パラノイドランデブー」 Behind The Scenes



ゲンジブ観測所限定盤


「はい、チーズ」平成バイブスでテンアゲ！プリ企画



■仕様（10形態）


【初回限定盤】税抜3,600円(税込3,960円)　 UPCH-7780


- スリーブケース


- CD


- Blu-ray


- ブックレット


- 初回限定盤ユニットトレカ(全3種中ランダム1種)


- 初回限定盤グループトレカ(全2種中ランダム1種)


- 初回限定盤ステッカー(全2種セット)



【通常盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-6048


- CD


- ブックレット


- 通常盤ユニットトレカ (全3種中ランダム1種)



【大倉空人盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7781


- CD


- ブックレット


- 大倉空人ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【小泉光咲盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7782


- CD


- ブックレット


- 小泉光咲ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【桜木雅哉盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7783


- CD


- ブックレット


- 桜木雅哉ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【長野凌大盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7784


- CD


- ブックレット


- 長野凌大ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【武藤潤盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7785


- CD


- ブックレット


- 武藤潤ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【杢代和人盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7786


- CD


- ブックレット


- 杢代和人ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【吉澤要人盤】税抜1,500円(税込1,650円)　 UPCH-7787


- CD


- ブックレット


- 吉澤要人ソロトレカ(全3種中ランダム1種)



【ゲンジブ観測所限定盤】税抜7,200円(税込7,920円)　 PROJ-5913　


スペシャルボックス仕様


- CD


- Blu-ray


- フォトブック 40ページ


- ゲンジブ観測所限定盤ソロトレカ(全7種セット)


- ゲンジブ観測所限定盤グループトレカ(1種)


- ゲンジブ観測所限定盤ステッカー(全2種セット)


- グループミニ色紙(1種)


- グループ折りポスター(1種)


※ゲンジブ観測所会員限定での販売となります。


（以下サイトにて会員認証後、UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただけます。）


https://genjibu.jp/feature/515a68510350b652da7ef15671d74fc9?_normalbrowse_=1



■CD ショップ別特典


・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全8種のうちランダム1枚）


・HMV：オリジナルランダムクリアトレーディングカード HMV ver. （全8種のうちランダム1枚）


・TOWER RECORDS：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver. （全8種のうちランダム1枚）


・TSUTAYA RECORDS：ましかくブロマイド<89mm角>（全8種のうちランダム1枚）


・楽天ブックス：スマホサイズステッカー（全8種のうちランダム1枚）


・セブンネットショッピング：オリジナルジャケ写缶バッチ（絵柄は各形態のジャケット写真となります。）


・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全8種のうちランダム1種)


・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種)



【注意事項】


※各種特典絵柄は後日公開いたします。


※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。


※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。



※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。


※各形態いずれか1 枚購入につき１つ特典を差し上げます。


※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。


※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。



■4thシングル「パラノイドランデブー」リスニングキャンペーン詳細


https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-08-04/



■4thシングル「パラノイドランデブー」HMV・タワーレコード・TSUTAYA キャンペーン詳細


https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-10-12/



[プロフィール情報]


『ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ』


「Ayase（YOASOBI）・100回嘔吐」などネットカルチャーを代表する奇才から楽曲提供を受け、MVでは2Dのキャラとコラボなど2次元と3次元の架け橋的な存在も体現する、新解釈の7人組ダンスヴォーカルグループ。哲学的かつ文学的な歌詞の世界観を武器とする。


ライブでは、『シニカルな世界観・表情管理1000%のアイドル』という両極端にパラメーターを振り切った表現を自在に操る。(その姿はまるで「ギャップ萌えの権化(ごんげ)」。)


各メンバー俳優業としても活発で「仮面ライダー」などイケメン俳優登竜門なども経験。


印象的なグループ名は「変化を引き起こすもとになること」の意味を持つ″原因″をあえて肯定的に捉え、「原因は自分にある。」と響くようにインパクトを与え続ける前衛的なユニットになることが由来。


2025年、『LIVE TOUR 2025 嘲笑倫理学のすゝめ』全国4都市11公演、7月に国立代々木競技場第一体育館にて『ARENA LIVE 2025 序破急』を2日間開催した。


唯一無二のアイドル像を刻みながら活動を続ける。



