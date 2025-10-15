Miichisoft、2025年ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10で「ソフトウェア・アプリケーション開発企業トップ10」に選出

株式会社Miichisoft

2025年10月9日、Miichisoft株式会社は、ベトナムIT業界のVINASA協会が主催する「2025年ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10」において、「ソフトウェア・アプリ開発分野におけるトップ10企業に選出されました。本アワードは、ベトナムIT産業の発展に貢献する企業を表彰するものです。

今回の受賞は、Miichisoftのこれまでの開発実績とサービス品質が評価された結果です。日本企業をはじめとする多くのパートナーにとって、当社が信頼できるテクノロジー企業であることを示しています。

顧客と共に成長する7年間の歩み

2018年の設立以来、Miichisoft(https://miichisoft.com/)は7年間にわたり成長を続け、200件以上のプロジェクトを成功に導き、世界各国で60社を超える顧客企業と信頼関係を築いてきました。高い顧客満足度を維持し、「お客様の幸福を創造する」という使命のもと、品質と誠実さを軸に、長期的な価値を生み出すテクノロジーソリューションを提供しています。

2025年ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10受賞式でMiichisoftを代表する社長Hoang Trong Cu（ホアン・チョン・クー）氏

Miichisoftは、IT分野における包括的なサービスを展開しています。主な事業内容は、ITコンサルティング(https://miichisoft.com/it-consulting/)、ソフトウェアおよびシステムの受託開発、Web(https://miichisoft.com/web-development/)・モバイルアプリケーション(https://miichisoft.com/mobile-development/)の設計・構築、デジタルトランスフォーメーション（DX）ソリューション(https://miichisoft.com/dx-solutions/)、さらにAIの研究・応用(https://miichisoft.com/genai-solutions/)などです。

日本のビジネス文化を理解するパートナーへ

Miichisoftの特徴は、ITアウトソーシングを単なる「開発委託」や「人材提供」として捉えない点にあります。クライアントの開発部門の一員として寄り添う「テクノロジーパートナー(https://miichisoft.com/company-overview/)」を目指しています。

アイデア段階のコンサルティングから、業務分析、設計、開発、導入、保守まで、プロジェクト全体のライフサイクルを通じて伴走。コスト削減と業務効率化を両立させながら、専門的な技術支援を提供しています。

Miichisoftは日本に自社オフィス(https://miichisoft.com/miichisoft-japan-ceo-appointment-jp/)を構え、社員の3割以上が日本での学習や勤務経験を持っています。日本の文化やマネジメントスタイル、品質基準への深い理解が、多くの日本企業から信頼される理由です。

単に「同じ言語で話す」だけでなく、日本企業が重視する価値観や働き方を理解し、共に成長する姿勢を大切にしています。

この強みを活かし、Miichisoftは実践的なコンサルティング能力、透明性の高いプロジェクト管理。そして単なる外注関係を超えた長期的なパートナーシップで高く評価されています。

結論

「2025年ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10」への選出は、Miichisoftにとって今後の成長に向けた大きな節目です。

この受賞は、ソフトウェアおよびアプリケーション開発分野における技術力が、国際市場でも通用する技術力にあることを証明しています。

Miichisoftは今後も「顧客中心」の理念を原点に、革新的なテクノロジーを追求し、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を共に推進してまいります。持続可能な価値を築くことで、テクノロジーを通じて社会と企業の発展に貢献してまいります。

【会社概要】- 会社名：株式会社Miichisoft Japan（Miichisoft Japan Co., Ltd.）- 設立：2019年7月8日- 資本金：約500万円- 代表取締役：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）- 所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14- 電話番号：+81-3-6555-3368- 事業内容：AIソリューション／デジタルトランスフォーメーション（DX）／開発チーム・AI開発チーム提供／ITコンサルティング／クラウドコンピューティング／AR・VR／ソフトウェア・アプリケーション開発／BOTモデル- 所属団体- - Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)- - AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)- 取引銀行：三菱UFJ銀行