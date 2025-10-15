ラフール主催、「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」開催決定 ～ ウェルビーイング経営実践のためのノウハウが集結 ～

株式会社ラフール

人的資本・ウェルビーイング経営支援を行う株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下「ラフール」）は、ウェルビーイング経営の実践ノウハウを共有し、企業の新たな挑戦を後押しするイベント「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」を、2025年12月12日（金）に開催いたします。

本イベントは、働く人・企業の“ウェルビーイング”を基点に、組織のパフォーマンス向上を実現する先進企業や著者、専門家が登壇。「人×データ×AI」で組織の挑戦を支えるラフールが、これからのウェルビーイング経営実践をともに考える機会を提供します。

詳細を見る・参加申し込みをする :https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」開催背景

採用難や離職、メンタル不調など、人材に関する課題が経営に直結する今、「ウェルビーイング経営」を単なる理念ではなく“実践知”として組織に根づかせる動きが求められています。

ラフールは、「すべてのはたらくをウェルビーイングに」というビジョンのもと、「人×データ×AIで組織の挑戦を支えるソリューションカンパニー」として、これまで蓄積してきた組織データとAIを活用しながら、「企業内集団効力感」を高める仕組みづくりを支援してまいります。

本アワードは、ウェルビーイング経営を実践する企業やリーダーの取り組みを紹介し、「学び」「共有」「称賛（表彰）」を通じて、より多くの企業が“ウェルビーイングに働ける組織づくり”を実現するためのノウハウを届ける場として開催します。

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」３つの見どころ

１.：著者や実践企業のリアルなノウハウを公開 - 理念から“実装”へ

「対話」と「マネジメント」の具体的な手法を紐解く著者による登壇や、採用・育成・組織文化の変革や健康経営を通したウェルビーイング経営の実践を行う先進企業が登壇し、ウェルビーイングを“理念”で終わらせず、“成果を生む仕組み”として根づかせた取り組みを紹介します。

心理的安全性を高め、対話を通じて変化を生み出すマネジメントのエッセンスや、現場のマネジメント設計、データ活用、人材開発施策など、実践のプロセスを余すことなく共有。理念を現場に落とし込み、行動変容を促すための具体的な知見を得られます。

「明日から自社で試せるヒントが必ず見つかる」実践知満載の場です。

２. データで読み解く「やればできる」チーム - “感覚”から“科学”へ

サーベイデータを用いた最新の実証研究を通じて、チームが困難を乗り越え成果を上げる力＝集団効力感の形成要因を紐解き、心理的安全性・信頼関係・リーダーシップなど、チームの“見えない力”を数値化し、再現可能なマネジメントの仕組みとして提示。

組織開発のヒントになるデータ解析情報、その先のデータドリブンなウェルビーイング経営の未来像を描きます。

３. ウェルビーイング経営を推進する企業を表彰 - 実践の先にある称賛と共有

ウェルビーイング経営を理念に留めず、“現場で成果を生み出す仕組み”へと進化し、推進する企業を表彰します。

表彰の対象となるのは、組織改善ツール「ラフールサーベイ」を通して、著しく組織改善が進んだ企業です。ウェルビーイング経営大賞、健康経営推進部門、従業員エンゲージメント部門の３つの部門を設け、受賞企業の特別インタビューを予定しています。

受賞は、単なる栄誉ではなく、“次の実践者へのバトン”です。

自社の変革を進めたい参加者にとって、「エンゲージメント向上や健康経営をどう推進すればいいか」「ウェルビーイング経営をどう実現すればいいか」を学ぶリアルなモデルがここにあります。

詳細を見る・参加申し込みをする :https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

開催概要

開催日：2025年12月12日（金）

形式：オンライン開催（参加無料・事前申込制）

対象：経営者／人事責任者／人事担当者／ウェルビーイング推進担当者／組織開発・HR領域の担当者など

主催：株式会社ラフール

イベントサイト：https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

プログラム（予定）

１.：現場が動き出すチームのつくり方 ～対話と変化を引き出すマネジメントと心理的安全性～

２.：明日から取り組める！ウェルビーイング経営を実践する企業の「健康経営」とは？

詳細を見る・参加申し込みをする :https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

３.：受賞企業発表・インタビュー

４.：集団効力感の形成要因に関する実証的研究 ～チームの「やればできる」を左右する要因を、従業員サーベイデータから読み解く～

詳細を見る・参加申し込みをする :https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

ラフールは、「人×データ×AI」で組織の挑戦を支えるソリューションカンパニーとして、一人ひとりの心身の健康や働きがい、企業の成長を両立させる社会の実現を目指しています。

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」は、ウェルビーイング経営を“理想から実践へ”と進化させるための知見が集まるイベントです。

ぜひこの機会にご参加ください。

■ラフールについて

・社名：株式会社ラフール

・本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5 日進ビル7階

・設立：2011年11月30日

・代表者：代表取締役社長 結木啓太

・事業内容：メンタルデータテック(R)︎事業（ラフールサーベイの開発・運営）、採用支援事業（テキカクの開発・運営）、保育園事業

・URL：https://corp.lafool.co.jp/

■ラフールサーベイについて（https://survey.lafool.jp/(https://survey.lafool.jp/)）

ラフールサーベイは、従業員と組織の状態を多角的に調査し、表面的な結果だけでなく、課題の根底にある“要因”まで可視化する組織改善ツールです。要因を正しく把握することで、最適な施策の立案と改善サイクルの実行が可能になり、離職防止・エンゲージメント向上につながります。累計導入社数は2,200社を超え、人的資本経営やウェルビーイング経営の実現を推進し、企業価値向上を支援します。

■ テキカクについて（https://tekikaku.lafool.jp/(https://tekikaku.lafool.jp/)）

企業の組織文化とのマッチ度から、採用候補者の定着率・活躍度がわかる適性検査ツールです。採用ミスマッチや早期離職、低パフォーマンスを防ぎ、目指す組織に "必要な人材" かを可視化し、組織力向上に貢献するサービスです。企業で働く社員と採用候補者の双方が、ウェルビーイングに働けるかのマッチ度を算出し、人材不足、早期離職の課題を解決し、人的資本経営の実現を支援します。