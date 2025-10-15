2024年開業の「バンヤンツリー・東山 京都」、ミシュランガイド初選出で1キー受賞

Banyan Tree Japan有限会社バンヤンツリー・東山 京都

世界有数の独立系ホスピタリティグループ バンヤン・グループのフラッグシップ・ブランドホテル「バンヤンツリー・東山 京都」(所在地：京都市東山区、総支配人 山田智章)は、2025年10月8日（水）に発表された『ミシュランガイド』のホテルセレクションにおいて、「1ミシュランキー」を獲得いたしました。

現在、ミシュランガイドには世界で約7,000軒のホテルが掲載されています。それらは単なる宿泊施設ではなく、旅の体験をより豊かに彩る特別な場所として選ばれています。建築やインテリアデザイン、サービスの質と一貫性、施設の独自性、価格に見合う価値、そしてその土地ならではの体験が提供されているかどうか--これら5つの厳格な基準を満たしたホテルのみが、ミシュランガイドのセレクションとして紹介されます。



【総支配人 山田智章 コメント】

このたび、バンヤンツリー・東山 京都が『ミシュランキー』にて1キーを受賞できましたことを、心より光栄に思います。

この評価は、私たちのアソシエイト一人ひとりの献身と、京都という唯一無二の文化と自然に根ざしたおもてなしの心の賜物であり、私たちにとって大変大きな励みとなります。また、私たちのホテルが位置する東山の地と、長い歴史をもつ京都の伝統文化、そして地元の皆様とのご縁に深く感謝申し上げます。今後も『心に残る滞在』をお届けし、国内外のお客様にとって特別な場所であり続けられるよう、より一層精進してまいります。

この栄誉を胸に、アソシエイト一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

ロビー客室

割烹料理「りょうぜん」バンヤン ツリー・スパ・東山 京都

◆バンヤンツリー・東山 京都 概要

京都の祇園・東山地区の高台に位置する現代的な温泉旅館。

清水寺の隣に位置し、京都市街を見渡す東山の高台に佇む全52室の当ホテルは、東山の竹林に抱かれ豊かな自然を有する五感の聖域です。 能舞台と天然温泉を備え、祇園の観光名所まで徒歩圏内と利便性が高いながらも、喧騒から離れた静寂の空間をご提供します。

バンヤンツリーリゾートにおいて共通する精神性である「Sense of Place」その土地らしさ、「Locally-Infused」その土地への没入体験と、「Romance of Travel」旅のロマンスをご体験いただけます。

◎所在地 ： 京都市東山区清閑寺霊山町7番

◎アクセス： 京阪本線祇園四条駅 タクシー10分/JR京都駅タクシー15分

◎客室 ： 52室うち温泉付き客室8室

セレニティ、グランドセレニティ、ウェルビーイング・サンクチュアリ、ONSENリトリート、グランドONSENリトリート、バンヤンONSENリトリート 計6タイプ

◎館内施設： 割烹料理「りょうぜん」、BAR RYOZEN、バンヤンツリー・スパ、大浴場、ジム

◎ホームページ：https://banyantreehigashiyamakyoto.com/

◎Instagram： https://www.instagram.com/banyantreehigashiyamakyoto/

◆バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ(「バンヤンツリー・ホールディングス・リミテッド」または「グループ」、SGX：B58)は、目標を持った独立系のグローバル・ホスピタリティ企業です。当グループは、パイオニア精神、デザイン主導の体験、責任あるスチュワードシップへのコミットメントを誇りとしています。その幅広いポートフォリオは、20カ国以上で90を超えるホテルとリゾート、140以上のスパとギャラリー、20のブランド・レジデンスを展開しています。フラッグシップ・ブランドのバンヤンツリーを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、体験型メンバーシップ・プログラム「withBanyan」で一体となっています。「環境を慈しみ、人々に力を与える」という創業の精神は、バンヤン・グローバル財団とバンヤン・アカデミーを通じて体現されています。バンヤン・グループは、再生可能なツーリズムと、滞在者の体験を向上させる革新的なプログラムに重点を置き、サステナブルな旅の主要な提唱者であり続けることを約束いたします。