リライアス、Indeedゴールドパートナーへ昇格

株式会社リライアス

「認定パートナー」とは

Indeedの認定パートナーは、Indeed 広告の販売代理店として公式に認定された代理店です。豊富な実績に基づいた質の高いサポートを提供しています。認定パートナーには、Indeed広告運用の豊富な知識と経験があり、常に最新の情報を取り入れています。採用企業のニーズに合わせた広告運用や採用マーケティング活動を力強くサポートします。

「ゴールドパートナー」とは

ゴールドパートナーは、Indeed認定パートナーの中でも特に優れた成果と実績を挙げた企業に付与される、上位カテゴリの称号です。

※プラチナムパートナーが最上位であり、その次がゴールドパートナーになります。

■最後に

ゴールドパートナーに認定されたことで、Indeedのガイドラインに沿った高品質な運用実績、クライアント企業への継続的な価値提供、弊社のノウハウや採用支援体制が高い水準にあることが改めて認められ、大変喜ばしく感じております。また、このような栄誉ある認定を受けることができたのは、ひとえにクライアントの皆様のご信頼とご支援、そしてIndeedとの強力なパートナーシップの賜物です。この場を借りて、心より感謝申し上げます。



ゴールドパートナーへの昇格を新たなスタートとし、これまで培ってきた実績を活かしながら、今後もクライアント様の事業成長にコミットするHRパートナーとして全力で伴走してまいります。引き続き、変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【会社概要】

設立：2017年6月

代表者：江本 誠一

本社：東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 4F

事業内容：HRコンサルティング支援、HRマーケティング支援

サイトTOP：https://relyus.co.jp/

採用情報TOP：https://relyus.co.jp/recruit