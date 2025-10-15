【導入事例】株式会社ムダカラ、東和病院様のEM CLOUD導入事例を公開しました

株式会社ムダカラ

エネルギーマネジメントシステム"EM CLOUD"を提供する株式会社ムダカラ（本社：東京都港区、代表取締役：田崎太郎、以下、当社）は、医療法人社団弘象会 東和病院（埼玉県さいたま市、以下、東和病院）に提供したEM CLOUDの導入事例インタビューを公開しました。東和病院様は2025年にEM CLOUDを導入したことで、職員や患者様に負担をかけることなく、省エネ対策を実現しています。総務課の中山様に、選定理由から今後の展望まで、お話をうかがいました。

導入事例インタビューの詳細はこちら

→https://emcloud.enetoku-navi.com/consulting/towa-hosp/

導入前の課題・悩み

24時間365日の電力供給が必須であり、電力コストの管理は重要な経営課題でした。この課題がより深刻化したのは、電力会社の割引制度が廃止されたことがきっかけです。



導入経緯と決め手

EM CLOUDは初期費用の負担がないという手軽さに加えて、制御装置を設置するだけで効果が得られる点も魅力でした。



導入後の効果

最も顕著な変化は、電力使用量をリアルタイムで確認できるようになったことです。これまでは電気料金の明細でしか使用量を把握できていませんでしたが、EM CLOUDは管理画面で使用量や削減効果を確認できるため、一目で節電状況を把握できるようになっています。



EM CLOUDについて

サービスサイト :https://emcloud.enetoku-navi.com/

EM CLOUDは、高圧電力利用施設の電力使用状況をリアルタイムで見える化。 業務用空調を自動制御し、施設全体の消費電力を最適化するエネルギーマネジメントシステムです。

電力使用状況の見える化、空調制御によるコスト削減、専属スタッフによる継続サポートという特徴があります。

導入施設数は120以上。物流倉庫や福祉施設、大学など、幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

医療法人社団弘象会 東和病院について

＜法人概要＞

法人名：医療法人社団弘象会 東和病院

所在地：さいたま市緑区東浦和7-6-1

設立 ：2006年3月

事業内容：内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科

コーポレートサイト：https://towa-hosp.com/

株式会社ムダカラについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ムダカラ

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階

設立 ：2012年4月

代表者：代表取締役 田崎 太郎

事業内容：エネルギーマネジメント事業、節電・節水コンサルティング

コーポレートサイト：https://mudakara.co.jp/