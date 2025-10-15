「トラブルを事件にさせない」社会の実現へヴァンガードスミス、創立10周年を迎え感謝祭を開催

株式会社ヴァンガードスミス

元警察官による近隣トラブル解決支援サービスを主要事業として展開する株式会社ヴァンガードスミス（本社：東京都港区、代表取締役：田中 慶太、以下「当社」）は、2025年10月に創立10周年を迎えました。これを記念して、10月8日に八芳園にて取引先企業や提携先を招待した感謝祭を開催。併せて「10周年記念 特別企画」として代表取締役・田中のインタビュー動画などのコンテンツを公開いたしました。

当社は創業以来「困っている人を助けたい」という信念のもと、元警察官が専門の相談員として誰にも相談できずに苦しむ人が多い“近隣トラブル”という社会課題に、唯一無二の民間支援サービスとして向き合ってきました。

そして現在では全国で累計325万人（2025年9月末時点）の会員に近隣トラブル解決支援サービスをご利用いただいています。



【10周年感謝祭を開催】

創立10周年記念の節目である10月8日、八芳園（東京都港区）にて、当社サービスをご導入いただいている企業様や提携先企業様をお招きし「創立10周年感謝祭」を開催しました。当日はこれまでの感謝をお伝えするとともに、実際の事例紹介や、6月より開始した店舗防犯・身辺警護サービスのデモンストレーションを実施。さらに、スペシャルゲストとしてタレントの山本高広さんにご登場いただき、軽妙なステージで会場を大いに盛り上げていただきました。

【インタビュー動画公開とメディア掲載】

また10周年を記念した特別企画として代表取締役・田中の「Special Interview」をヴァンガードスミス公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。創業期からの10年を振り返り、「理念」「進化」「啓蒙」というテーマで、それぞれ近隣トラブル解決支援事業や、当社事業と柔道とのつながりについてお話ししています。

▼【10周年企画】Special Interview

vol.１ 理念

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FPDge2jNng8 ]

vol.２ 進化

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BI0Gtx1leJM ]

vol.３ 啓蒙

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=N2tp1BmAJfU ]

さらに、10月8日発行日刊スポーツ東京本社版では、田中と当社取締役であり元男子柔道全日本監督で、東海大学武道学科教授の井上康生氏との対談記事が掲載され、多くの読者に当社の姿勢を発信する機会となりました。

【10年の歩みを礎に、次のステージへ】

当社は今後10年間で累計会員数3,000万世帯という目標を掲げ、サービスの拡充と全国的な利用者基盤の拡大を着実に推進してまいります。

また、これまでに培った知見を活かし、「事件未満」のトラブル相談プラットフォームを社会の新たな防犯インフラとして普及させ、トラブルを事件にしない社会の実現を目指します。

【近隣トラブル解決支援サービス「Pサポ」とは】

元警察官が専門相談員として「騒音」「迷惑行為」「嫌がらせ」など「事件未満のトラブル」を解決支援するサービスです。トラブルの芽を摘むため、「気になる」の段階から何度でも相談ができる少額の定額制を取り入れており、成功報酬や追加請求は一切かかりません。お電話にて一次ヒアリングから収束まで対応しております。

入居している住宅に不法侵入等があった場合には、以後も安心して生活するために保険金（生活再建費用）が支払われます（支払い条件あり）。

近隣トラブル案件対応の中で、危害が加えられそうな可能性がある会員に対し、身辺警護を行います。「Pサポ」の会員であれば、追加費用はなく定額の会員費内でサービスを受けられます。

※身辺警護員の派遣に関し、ヴァンガードスミス規定あり

【会社概要】

株式会社ヴァンガードスミス

代表者 ： 代表取締役 田中 慶太

設立 ： 2015年10月

所在地 ： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10階

事業内容： トラブル解決支援事業

URL ： https://v-smith.co.jp/

