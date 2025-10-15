英検(R)スピーキング対策も提供開始！AIを活用した英語学習サービス『UGUIS.AI』

株式会社EduLab

株式会社EduLab（エデュラボ 本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：廣實 学）のグループ会社である株式会社教育測定研究所（代表取締役社長：西田 紀子、以下「教育測定研究所」）は、「UGUIS.AI(https://uguis.ai/)」に新たに英検(R)スピーキング対策機能を開発し、ベータ版として公開したことをお知らせいたします。これにより英語ライティング学習サービスであったUGUIS.AIは、スピーキングにも対応し、英語のアウトプット学習をさらに強化いたしました。

■英検(R)スピーキング対策の開発背景

英語教育は、実際に英語を使いこなす能力が求められるよう変化しています。特にスピーキン

グ学習は課題が多く、独学では自分の発音の正しさや伝えたいことが伝わっているかどうかが

わからず、学習が停滞しがちです。指導者が生徒一人ひとりに個別のフィードバックを行うに

は膨大な時間がかかり、大きな負担であることも課題となっています。

当社グループは、「英語教育の変化に伴う、指導者と学習者双方の課題を解決する」ことを目的として、「UGUIS.AI」を開発してきました。この度、教育測定分野で培った知見とAI技術を融合させ、スピーキング学習の課題解決を目指すベータ版の提供を開始いたしました。本ベータ版では、英検(R)スピーキング対策の一部に対応しております。

■英検(R)スピーキング対策 の主な特徴

１．提供コンテンツ

英検(R)2級の「受験者自身の意見を問う質問」に対応し、ベータ版として先行公開いたします。

※ベータ版は無料でご利用いただけます。

２．AI即時採点とフィードバック

利用者の発話した音声をAIが即時に採点・分析し、フィードバックを提供することで、指導者の負担を軽減します。AI音声認識技術と自然言語処理技術により、発音の正確性、流暢さ、そして回答内容の論理性を総合的に評価し、より具体的な改善点を提示して効率的な学習を実現します。

3. 英検(R)S-CBTを再現した画面でスピーキング対策

英検(R)二次試験を想定した模擬テスト形式の画面で、実際の試験に近い練習ができます。録音した自分の解答は自動で文字化され、振り返りやすいのも特徴。さらに正しい発音を音声で確認できるので、発話内容と発音の両面からスピーキング力を伸ばし、より実践的な英検(R)二次試験対策となります。

4．「聞いて」「まねして」学習サイクルをサポート

スピーキング練習において、自分の発話を聞き返すことは、正しい発音との違いを把握し改善につなげるために欠かせません。スピーキング対策では、自分の音声を録音・再生しながら正しい発音を確認することで、学習者自身のギャップを確認できる仕組みを提供。英検(R)のスピーキングテスト形式に慣れつつ、合格に向けた実践的なトレーニングを重ねることができ短期間での上達に貢献します。

5．UGUIS先生が正しい発音を教えてくれる

AIチャット機能「UGUIS先生」が進化！スピーキング対策においても、添削結果や解答内容に関する疑問を、チャット形式で気軽に相談が可能。その場で疑問を解消でき、効率的な学習に貢献します。更に、音声での正しい発音もサポートします。

■UGUIS.AIのご利用・ご導入に関して

◆UGUIS.AI(https://uguis.ai/)とは

UGUIS.AI(https://uguis.ai/)は、AIが自動生成技術を活用して、英語の解答を即時に採点・添削する学習サービスです。フィードバックや質問機能で学習者をサポートするだけでなく、可視化された学習履歴の管理を通じて、指導者・保護者が学習進捗を把握することが可能となります。児童・生徒をはじめとする学習者の学習の質と量を高めるとともに、指導者である教員の教材作成や採点業務の効率化にも役立ちます。

◆学校・企業など団体での導入を検討される方

今後は、さらに多様な学習スタイルに対応できるよう機能を拡充していくとともに、塾や学校などのグループ指導の現場でも活用いただける機能の開発を進めてまいります。英語学習者のニーズや教育現場の課題をもとに、英語力の向上に貢献するサービスづくりを目指しています。

◆個人でご利用される方

一定量付与されるポイントを使って無料でご利用いただくプランと、使い放題の有料プランの2種類を準備しております。

使い放題プラン（サブスクリプションプラン）は、1ヵ月980円（税込）から、12ヵ月まとめてのお支払いで安く使えるものまで４種類ご用意していますので、ご利用用途に併せたプランをお選びいただくことが可能です。

※今回のスピーキング ベータ版は無料でご利用いただけます。

◆今後の展望

今後はより幅広い学習に対応した機能の追加、塾や学校の授業など集団での利用に役立つ機能の開発など、英語学習者の声や教育現場の課題を反映し、英語スキル向上につながるサービスを開発する予定です。

■当社グループについて

当社グループでは、AI技術を活用し、大規模テストの業務効率化や既存教材との連携などの取り組みを推進しております。

英語に限らず、様々な教科における学習教材との連携や、大規模採点の効率化など、多様なシーンでの活用が可能となります。自社事業等での活用などに関するご質問・ご相談は、以下お問い合わせURLよりお問合せください。

お問合せURL：https://www.jiem.co.jp/contact/

◆株式会社教育測定研究所について

「教育分野における正しい教育測定技術(テスティング)の研究および、その成果である正しいテスト法の流布・流通を通して、効果的な教育の実践、ひいては個人の能力の発展に寄与すること」を理念とし、「CASEC」、「英検Jr.(R)」、「英ナビ！」に代表される試験サービス、学習サービスを提供しています。また、国・地方公共団体などの試験実施団体より、学力調査事業の実施を受託するとともに、教育機関等に向け、システム・コンテンツ開発の受託、テスト分析・コンサルティングサービスを提供しています。

◆株式会社EduLabについて

EdTech（教育×テクノロジー）分野における新事業の開発・投資、教育ITソリューション・プラットフォームの提供、次世代教育の支援、スクールマネジメントなど、最新のラーニングサイエンスをベースに次世代の教育ソリューションを実現します。

※英検(R)︎および英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。「AI添削」について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。