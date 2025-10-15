「m HOLD’EM(エムホールデム)」公式クリエイター『m Creator』 募集開始のお知らせ

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）のスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、m HOLD’EM公式クリエイター『m Creator（エムクリエイター）』を2025年10月15日（水）から11月16日（日）まで募集いたします。

■m HOLD’EM公式クリエイター『m Creator』をユーザーから大募集！

m HOLD’EMは、本サービス公式クリエイター『m Creator』の募集を行います。

▼mCreatorとは

m HOLD’EMに関する配信や動画、記事などを発信する創作ユーザー向けの公式クリエイタープログラムです。

『m Creator』に採用されると、参加が無料になるm HOLD’EMクラブ開催権利や、神視点の観戦PCアプリの提供など様々な 『m Creator』限定特典が利用できます。

応募参加条件、規約などの詳細は公式サイト『m Creator』タブをご確認ください。

■募集期間

2025年10月15日（水）から11月16日（日）

▼詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/mcreator/

応募はこちらから！ :https://questant.jp/q/TRT1YYUA

【サービス概要】

・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)

・価格 ： 無料（アイテム課金制）

・対応OS ： iOS／Android

└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271

※上記はスマートフォン専用のURLです。

└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem

