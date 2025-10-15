「m HOLD’EM(エムホールデム)」公式クリエイター『m Creator』 募集開始のお知らせ

サミー株式会社

　サミー株式会社（本社：東京都品川区　代表取締役 社長執行役員 COO：星野　歩）のスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、m HOLD’EM公式クリエイター『m Creator（エムクリエイター）』を2025年10月15日（水）から11月16日（日）まで募集いたします。




■m HOLD’EM公式クリエイター『m Creator』をユーザーから大募集！

　m HOLD’EMは、本サービス公式クリエイター『m Creator』の募集を行います。


▼mCreatorとは


m HOLD’EMに関する配信や動画、記事などを発信する創作ユーザー向けの公式クリエイタープログラムです。


『m Creator』に採用されると、参加が無料になるm HOLD’EMクラブ開催権利や、神視点の観戦PCアプリの提供など様々な　『m Creator』限定特典が利用できます。



　応募参加条件、規約などの詳細は公式サイト『m Creator』タブをご確認ください。


■募集期間

2025年10月15日（水）から11月16日（日）


▼詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/mcreator/



応募はこちらから！ :
https://questant.jp/q/TRT1YYUA




【サービス概要】


・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)


・価格 ： 無料（アイテム課金制）


・対応OS ： iOS／Android


　└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271


　　　※上記はスマートフォン専用のURLです。


　└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem




記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。