Showcase Gig×スズキの共同開発　移動販売事業者向けサービス「Shuppa」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社Showcase Gig

株式会社Showcase Gig（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石亀 憲、以下「ショーケース・ギグ」）とスズキ株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木俊宏）が共同で開発した移動販売事業者向けサービス「Shuppa」が、「2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人デザイン振興会主催）」を受賞しました。

「Shuppa」は、スマートフォンひとつで移動販売やキッチンカーの運営を包括的にサポートするアプリサービスです。日々の出店計画から予定・商品の管理、レジ対応等の業務、WEBサイト作成、WEBサイト上でのイベント周知、売上の分析まで、日々使用するスマートフォンで実現します。忙しい事業者の日常に溶け込みながら、業務効率化と売上改善をサポートします。

ショーケース・ギグがこれまでのモバイルオーダーサービスやアプリ開発・運営等で培ったUI（ユーザーインターフェース）/UX（ユーザーエクスペリエンス）構築力を活かし、初めてでも使いやすい操作感や、多機能でありながら操作性に優れた画面設計を実現しています。

「Shuppa」は今後も事業者の声を毎月のアップデートに反映し、事業者と共に成長を続けてまいります。

＜審査委員の評価＞

本対象は、コロナ禍等を契機に近年増加している、移動販売事業者の事業運営をサポートするサービスである。予定管理やレジ操作など、移動販売で必要となる業務を一気通貫でサポート するシステムを、自動車メーカーが開発・提供している点が面白い。 販売した車がユーザーにどのように活用されるかに思いを馳せ、モノのデザインの先にあるコトのデザインに踏み込む ことでユーザーの「はじめの一歩」を支援する、その挑戦を高く評価したい。

●「Shuppa」WEBサイトURL：https://shuppa.info

●アプリダウンロードURL

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6474707784

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=suzuki.app.SzkShty



※Shuppa は、スズキ株式会社の商標です。

※App Store は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

※Google Play はGoogle LLC の商標または登録商標です。

＜グッドデザイン賞とは＞

1957年に通商産業省(当時)によって創立された「グッドデザイン商品選定制度」（通称Gマーク制度）を母体とする、我が国唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。