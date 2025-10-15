＜世界初＞ホリデイ・イン エクスプレスより10月20日（月）“朝食の香りで目覚める”宿泊プランが誕生！

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

ホリデイ・イン エクスプレスが手掛けた世界初の香り付き目覚まし時計「ブレックファスト・アラームクロック」

IHGホテルズ＆リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表：IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEOアビジェイ・サンディリア）が実施した調査*で、日本人旅行者の約9割が日常的に「睡眠の質」に課題を抱えており、特に入眠困難や途中で目が覚めるといった悩みが多いことが明らかになりました。

また、旅行者の88％が朝食ビュッフェを利用している一方で、朝食を取らない人のうち、約4割（41％）は「時間がない」ために朝食を抜くことがあり、約2割（19％）は「寝過ごした」ことが理由だと答えています。さらに調査では、「心地よい香りや味」が一日の良いスタートに欠かせない要素であることも明らかになりました。

こうした背景を受け、日本で唯一のホリデイ・イン エクスプレスである「ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋」では、2025年10月20日（月）より「朝食の香りで目覚める宿泊プラン」の提供を開始いたします。このプランでは、世界初**となる“朝食の香りで目覚める”時計「ブレックファスト・アラームクロック」を使用した目覚めをご体験いただけます。「朝食の香り」による爽やかな目覚めの後は、ブランドの特長である無料の温かい朝食とともに、心に残る特別な朝のひとときをお楽しみください。

また、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイでも同様の調査が実施され、睡眠に関する悩みがアジア太平洋地域の旅行者に共通する課題であることが分かりました。これらの国々の「ホリデイ・イン エクスプレス」各ホテルでも同様の宿泊プラン(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/content/jp/ja/deals/hotel-offers/freebreakfast)が展開されます。

*調査方法：本調査は、IHGホテルズ＆リゾーツの委託によりYouGov Plcが実施したもので、過去12ヶ月間に少なくとも1回旅行したことがある日本人成人（18歳以上）1,039名を対象としたサンプル調査です。データ収集期間は2025年7月1日から7月4日まで。

**世界初：自社調べ／調査年月（2025年9月）／ホテルブランドが提供する『朝食の香りで目覚める』宿泊体験として

～日本における調査結果～

9割が睡眠に悩む日本人旅行者

日本人旅行者の約9割が、通常の1週間に「睡眠の質に何らかの問題を感じている」ことが明らかになりました。

・入眠困難を経験したことがある：88％

・睡眠の途中で目が覚めた経験がある：92％

・必要より早く起きてしまうことがある：95％

旅先では普段の生活リズムが崩れやすく、63％が「朝のルーティンを失う」と回答

特に崩れがちなルーティンは以下：

・運動：37％

・静かな時間（読書・瞑想など）：27％

・サプリメントや薬の服用：22％

88％が「旅行中、朝食ビュッフェを利用する」と回答

好きなものを好きなだけ楽しめる「朝食ビュッフェ」が旅先での満足度を高める重要な要素であることがわかりました。特に人気を集めたメニューは以下：

・ベーコンやソーセージが好き：59％

・新鮮なフルーツが好き：55％

・スクランブルエッグが好き：55％

・ヨーグルトが好き：54％

・クロワッサンやペストリーが好き：48％

一方、45％は「旅行中に朝食を取らないことがある」と回答

朝食を取らない人が挙げた理由には、次のようなものがありました：

・時間がない：41％

・寝過ごした：19％

54％は「心地よい香りがあると、起きた時に気分が良くなる」と回答

こうしたデータは、五感に訴える朝の演出こそが、旅の始まりを豊かにするというヒントを与えてくれます。

「朝を良くしてくれる香りや味」として人気があったのは以下：

・コーヒーや紅茶の香り：45％

・新鮮なフルーツの香り：37％

・焼き立てパンやペイストリー（クロワッサン、マフィンなど）の香り：34％

朝食の香りで目覚める宿泊プラン

ビジネスと観光の拠点として高い利便性を誇る「ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋」に新設されたプレミアムルーム（写真）にて、10月20日（月）より「朝食の香りで目覚める宿泊プラン」を提供。オリジナルの「ブレックファスト・アラームクロック」は、「コーヒー」「梨」「ブルーベリーマフィン」の中から、お好みの目覚めの香りを設定でき、設定した時間にはディフューザー式の香りアラームが起動。耳障りなアラームの代わりに、お部屋に漂うお気に入りの朝食の香りが、心地よい目覚めを演出します。

＜プラン概要＞

ホテル名： ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋

予約期間： 2025年10月18日（土）～2026年3月29日（日）

宿泊期間： 2025年10月20日（月）～2026年3月31日（火）

提供内容： 2025年8月に新設された「プレミアムルーム」でのご宿泊

・「ブレックファスト・アラームクロック」のご利用

・赤ワインまたは白ワインを1滞在につきお一人様1杯ご提供

問合せ・ご予約： 06-4963-2422（ホテル代表）

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/content/jp/ja/deals/hotel-offers/freebreakfast

■プレミアムルーム

2025年8月、より快適で充実した滞在を提供するために設計された「プレミアムルーム」が、新たに登場。20平方メートル 以上のゆとりある空間に加え、全室にネスプレッソ カプセル式コーヒーメーカーを完備。お部屋で大型フラットスクリーンに映し出されるご自身のお好きなチャンネルを観ながら、芳醇なコーヒーをお楽しみいただけます。さらに、「プレミアムルーム」は全室が大阪御堂筋のダイナミックなシティビューを一望できる16階以上の高層階に位置し、ご滞在のお客様には、特典としてフランス産などの赤ワインまたは白ワインを1滞在につきお一人様1杯ご提供します。

■上質な睡眠をサポート

予約制の24時間利用可能なフィットネスジムで、いつものワークアウトをこなした後は、リラックス効果の高い「パワーシャワー」や、高品質のベッド、硬さが選べる枕をご用意する「Premium Rest」で、上質な睡眠をサポートいたします。

■朝食無料

ホリデイ・イン エクスプレスでは、すべての宿泊ゲストに和洋多彩な朝食メニューを無料でお楽しみいただける「Prime Morning」のサービスをご用意しています。ホテルで朝食をとるお時間のないゲストは、コーヒーと、パンやフルーツを「Grab & Go」バッグに入れてテイクアウトでご利用いただけます。

IHGホテルズ＆リゾーツ 東アジア・太平洋地域 ヴァイスプレジデント、コマーシャル ディーン・ジョーンズは次のように述べています。

「この体験は、ゲストが朝の時間を取り戻すために設計されました。ホリデイ・イン クスプレスは、お客様にとって大切なものをより多く提供することを目指しています。今回の取り組みで、この理念を新たな高みへ引き上げたいと考えました。旅行中の起床や習慣維持は意外に難しいものですが、香りの力は大きく、特に無料で提供されるコーヒーの香りは目覚めに驚くほどの効果をもたらします。」

睡眠の質を重視する「スリープツーリズム」への関心が高まるなか、ぜひこの機会に、旅行中に心地よい眠りと爽やかな目覚めを体感し、活力を取り戻すご滞在をお楽しみください。

ホリデイ・イン エクスプレス(R)について:

IHGホテルズ＆リゾーツで最も成長しているブランドであるホリデイ・イン エクスプレスは、シンプルな場所を求める世界中のトラベラーに愛されています。ぐっすり眠れる客室、心温まるサービス、無料の朝食など、お客様にとって最も大切なものを高く素晴らしいクオリティでご提供します。洗練されたシンプルな旅を実現し、人と人との心からのつながりを築くことを目指しています。ブランドの詳細については、下記をご覧ください。

https://www.holidayinnexpress.com

Facebook https://www.facebook.com/holidayinnexpress

TikTok https://www.tiktok.com/@holidayinnexpress

Instagram http://www.instagram.com/holidayinnexpress