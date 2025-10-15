全２０種のオリジナル限定コラボメニューが登場！　ＡＫＢ４８　収穫祭

株式会社大丸松坂屋百貨店

昨年の「ＡＫＢ４８秋祭り」に引き続き開催する今年の「ＡＫＢ４８収穫祭」は、ＡＫＢ４８グループ２０周年を記念して現役の所属メンバー４３名全員とのコラボが実現！各メンバーが自信をもっておすすめする秋限定グルメやコラボメニューの数々、謎解きイベントや大衣装展など　ここでしか味わえない２０周年イヤーの特別な秋をぜひお楽しみください。


★コラボ商品をお買い上げの方にはオリジナルコースターをプレゼント！（※特典はランダムです。お選び頂くことはできません。なくなり次第終了。）



全２０品！大丸収穫祭コラボメニュー



長友彩海×牛たんかねざき

〈牛たんかねざき〉Ｏｈ ｍｙ　愛しい　厚切り牛たん弁当！　３,２４０円※各日予定数４８／地階



長友さん考案の、コラボ限定ネギ塩ダレ味のお弁当が登場！ＡＫＢ４８らしさを感じさせるピンク色のしば漬けや、新曲「Ｏｈ Ｍｙ Ｐｕｍｐｋｉｎ！」にちなんだかぼちゃ入りのさつま揚げを組み合わせました。





平田侑希×西洋銀座

〈西洋銀座〉～今日の気分はカニ？ビーフ？それとも～ゆきの行楽弁当　２,４３０円※各日予定数１０／地階



平田さんお気に入りのカニピラフや、西洋銀座定番のビーフシチューに加え、秋の食材をふんだんに取り入れたボリューム満点の大丸限定お弁当。





山崎空×創作鮨処タキモト

〈創作鮨処タキモト〉空の玉手箱　～夢へと導くペンライトカラー～　２,９８０円※各日予定数５０／地階



漬けマグロ、とびっ子、イクラ、タコ、イカ、数の子など、山崎さんの大好きな具材で作った特別なミルフィーユ。タコとネギトロでペンライトカラーの紫とピンクを表現しました。





新井彩永×ポール・ボキューズ　デリ

〈ポール・ボキューズ　デリ〉希少部位トモサンカク使用　ローストビーフトランシェ～マーマレードを添えて～（１パック）　９９９円※各日予定数２０／地階



希少部位トモサンカクを使用したお惣菜です。新井さんイチオシのマーマレードソースの甘みとローストビーフの塩味が合わさった、見た目も華やかな贅沢な一品です。





橋本陽菜×たいめいけん

〈たいめいけん〉あなたのお口にラビットＪＵＭＰ ｐｙｏｎｐｙｏｎサイリウムカラーオムライス　１,８８０円※各日予定数２０／地階



オムライスが大好きな橋本さんと名店たいめいけんのコラボ限定メニュー(ハート)はるｐｙｏｎのサイリウムカラーをイメージしたピンク色のソースはなんと明太子クリーム！辛い物が苦手だけど、、、好奇心旺盛なはるｐｙｏｎが明太子にチャレンジしてみました！





花田藍衣×つきじ鈴富

〈つきじ鈴富〉(ハート)︎めいめいとキラキラ(ハート)︎　～大好き握りＡＫＢ～　２,６００円／地階



花田さんが大好きなお魚がたっぷり！ペンライトカラーの黄色と白を取り入れた、彩り豊かなお弁当です。鈴富イチオシのローストツナ握りもご用意いたしました。





山内瑞葵×ミート矢澤

〈ミート矢澤〉ＡＫＢ４８瑞葵　Ｍｅａｔ Ｈａｒｍｏｎｙ　～推しカラーＥｄｉｔｉｏｎ～　４,８００円※各日予定数２０／地階



”ずっきー推し”をぎゅっと詰め込んだ究極のお弁当が完成しました！低温調理でじっくり仕上げたローストビーフは、しっとり柔らかく濃厚な味わい。さらに、肉汁あふれるミート矢澤の黒毛和牛１００％ハンバーグも一緒に楽しめます。





水島美結×知床鮨

〈知床鮨〉宝石花ちらし　２,９８０円※各日予定数３０／地階



フグであしらった白い花とサーモンとイカと錦糸玉子で作った紅い花に、北海道出身の水島さんにちなんで北海道産のイクラを散りばめた豪華絢爛なチラシ寿司。





太田有紀×米屋のおにぎり屋

〈米屋のおにぎり屋〉ゆきたんの栄養満たん！元気チャージセット　１,０４８円※各日予定数１０／地階



雑穀を入れて炊いた赤いご飯”Ａ”、シャキッと元気なきんぴら”Ｋ”、ジューシー牛しぐれビーフ”Ｂ”。３つの美味しさがひとつになったＡＫＢライスバーガーに、太田さんの大好きな梅干やひょうたんの漬物、大学芋、コーンをセット。







下尾みう×カンナムキンパＮＥＯ

〈カンナムキンパＮＥＯ〉＃キンパが好きなんだ！おいしたおよくばりプレート　９２８円※各日予定数２０／地階



韓国料理には目がない下尾さんの好きなものだけをチョイスしたお弁当！三元豚サムギョプサル、青唐辛子のきいた辛口キンパやまろやかなクリームチーズキンパ、チャプチェが楽しめる、まさによくばりなお弁当です。





橋本恵理子×銀座アスター

〈銀座アスター〉九秋弁当　１,５４８円※各日予定数１５／地階



新曲「ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」にちなみ、橋本さんの好きなエビマヨにカボチャを添えた「海老のマヨネーズソース　カボチャ添え」、さらに橋本さんが普段よく食べているくるみを使った「くるみの飴炊き」など、銀座アスターの人気料理９種類の料理を少量ずつ楽しめる特別なお弁当です。





向井地美音×日本橋日山

〈日本橋日山〉スイッチオン！ＡＫＢステーキ弁当　３,２４０円／地階



向井地さんの大好きな牛肉をたっぷり詰めました。赤身で柔らかい国産牛ヒレ肉は日山の特性ポン酢でさっぱりと、ジューシーで旨みの強いサーロインと上質な赤身のランプはそれぞれステーキソースとガーリックソースでガッツリとした味付けに仕上げました。





徳永羚海×メルヘン

〈メルヘン〉左）鳥取出身ＲＥＭＩちゃんにささげる美味すぎる“大山鶏のスモークチキン”とタマゴのペアサンド　６４８円、右）ＳＷＥＥＴ ＨＥＡＲＴのＲＥＭＩスペシャル　６４８円※１.２.ともに各日予定数２０／地階



１.とってもしっとりジューシーな大山鶏を使い、メルヘン定番人気のタマゴサンドとペアに。


２.苺をハート型にして、みかん、キウイとフルーツたくさん。徳永さんのこだわりがつまったサンドイッチ！






高橋彩音×おこわ米八

〈おこわ米八〉秋の紅葉彩り弁当　１,５８０円※各日予定数２０／地階



高橋さんの想いが詰まった夢のお弁当！高橋さんの大好きなおこわを、５種類の味で楽しめる贅沢な２段弁当です。ハート型の玉子焼きや紅葉のバランをあしらい、見た目のかわいらしさにもこだわった一品です。





岩立沙穂×おかず本舗佃浅

〈おかず本舗　佃浅〉さっほーチョイス弁当パート２　１,８００円※各日予定数３０



佃浅の人気惣菜Ｎｏ.１.２、そしてさっほーお気に入りの「ホタテ」が入ったクリームコロッケを堪能できるほか、佃浅の鮭弁当が大好きなさっほーのアイデアを取り入れた焼鮭の食べ比べ（塩味、味噌味）も楽しめるボリューム満点のお弁当です。





秋山由奈×京橋千疋屋

〈京橋千疋屋〉最強スマイルちゃんの夢いっぱいキラキラパフェ　１,６２０円／地階



秋山さんの好きなものが詰まった夢いっぱいのパフェです。秋山さんオリジナルキャラクターの最強スマイルちゃんもピックになって登場！







永野芹佳×パパブブレ

〈パパブブレ〉ＡＫＢ４８しあわせりかコレクション１袋　８８０円／地階



永野さんの好きな桜にちなんだ「桜ラテ」や、「ヘビーローテーション」の歌詞に登場するポップコーンをイメージした「いちごポップコーン」、２０周年衣装をモチーフにした「チェリーコーラ」など、衣装やロゴからインスピレーションを得た特別なフレーバーです！







福岡聖菜×イノダコーヒ

〈イノダコーヒ〉秋も隣で過ごしたい　私とあなたのフレンチトースト　１,５００円／８階喫茶



福岡さんの大好きなリンゴと梨のコンポートに、イノダ自慢のフレンチトーストを組み合わせました。





千葉恵里×ＸＥＸ

〈ＸＥＸ〉みんなでピザパしよ！えりいの好きなもの大騒ぎ天国ビスマルク　３,５００円　えりいのおすすめ！ゴールデンキウイモヒート　２,８００円、ピザ＋モヒート　セット　５,５００円／１３階レストラン



半熟卵を使ったピッツァビスマルクに、千葉さんの写真集のタイトルにちなんだエリンギや、好物のチーズ、ほうれん草をたっぷりのせました。







八木愛月×すし鉄

〈すし鉄〉あづの大好物（うめ～丼）！　６,９３０円／１２階レストラン



八木さんの大好きな中トロ、サーモン、ズワイガニ、イクラ、アボカドを贅沢に丼ぶりに！ズワイガニと玉子焼きでピンク×黄色のメンバーカラーも取り入れた華やかな一品。八木さん直筆の「ハートちゃん」がプリントされた箸袋も！





「ＡＫＢ４８謎解き部Ｐｒｅｓｅｎｔｓ～Ｍｒ.Ｘからの挑戦状～」開催！


今年６月に新設された“ＡＫＢ４８謎解き部”。そのメンバー４人が、謎の男Ｍｒ.Ｘにより大丸東京店のどこかに捉えられてしまった！４人を救えるのはあなたのひらめきと行動力だけ。Ｍｒ.Ｘが仕掛けた謎を解き、ＡＫ４８謎解き部４人を救出しよう！


開催期間：１０／１７日（金）～１０／２８（火）


開催場所：大丸東京店全館


参加費：無料


参加キット配布場所：１階有楽町側入口、８階イノダコーヒ横特設会場、１１階催事場、１１階イベントスペース



※価格は全て税込です。