2025年10月20日発売の12月号で『リンネル』は創刊15周年！ “丁寧で心地よい暮らし”をコンセプトに、「暮らし系」という新たな層を開拓。

ファッション雑誌販売部数トップシェア(※)の株式会社宝島社が発行する女性ファッション誌『リンネル』は、10月20日(月)発売の12月号で月刊創刊から15周年を迎えます。

『リンネル』は“丁寧で心地よい暮らし”をコンセプトに、 毎日の暮らしを大事にしたいと考える「暮らし系」という新たな層を開拓してきました。雑誌コンテンツだけにとどまらず、さまざまな企業とコラボレーションしながら洋服や工芸品などのものづくりにも取り組んでいます。

12月号の特集は「日々の暮らしに北欧をひとさじ」、特別付録は「MOOMIN」とのコラボアイテムです。創刊以来、心地よさと機能性を兼ね備えた「北欧」の暮らしを大切に考えている『リンネル』らしい号となりました。

『リンネル』12月号の発売に合わせて、Webページ「リンネル.jp」もリニューアルします。カレンダー機能がある「花ごよみ」や季節のおすすめを紹介する「シーズントピックス」などが新たに登場。15周年記念コンテンツは、過去に表紙や誌面を飾った方からのお祝いメッセージや15周年記念リレーインタビューなど盛りだくさん。特別プレゼント企画も実施予定です。

※ 日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024下半期（7～12月）より

■「ライフスタイル」「暮らし系」というジャンルの先駆け

2010年10月、「自分らしく丁寧な暮らし」「ナチュラルで心地いいおしゃれ」をテーマに創刊。創刊号の表紙は麻生久美子さんが飾ってくれました。『リンネル』2010年12月号

『リンネル』創刊編集長 西山千香子

創刊号から『リンネル』が一貫して大切にしていることは、ページを開いたときに、安らぎとワクワクを感じていただける誌面作りです。雑誌で紹介されたものを読者の方々に実際に購入して使っていただけるよう、価格面にも気を配っています。15年の間で、「ライフスタイル」という漠然としたものをジャンル化でき、たくさんの方に認知してもらえたことはうれしかったです。さらに、新しい

試みとして、住宅の監修やパンのプロデュースなど雑誌の枠を超えて、暮らしのさまざまなフィールドで『リンネル』の世界観を表現できたことも印象的でした。

これからも、『リンネル』はさまざまな挑戦をしていきますので、ぜひ注目していてください。

■“丁寧で心地よい暮らし”をコンセプトに、雑誌の枠を超えて『リンネル』が作る新しいものやことの一部をご紹介。

「衣服」から心地よく

「tsukuru＆Lin.」

『リンネル』とシャンブルが共同開発するファッション＆ライフスタイルブランド。着心地のいい素材や、着まわしやすいデザインを考え、製造工程にもこだわったアイテムを提案。

「SEASON REASON」

『InRed』と『リンネル』がプロデュースする、大人のしまむらブランド。ファッションから雑貨、インテリアまで、旬のアイテムをリーズナブルに展開。

「食事」から心地よく

「リンネルパントリー」

“地球と暮らしにやさしくておいしい、サステナブルな未来を目指したい”という思いで立ち上げた『リンネル』の食品ブランド。

「住まい」から心地よく

「カーサリンネル」

『リンネル』とcasaprojectによる、新しい住まいの提案。

北欧の心地よさと機能性を、日本の暮らしに寄り添うように作った住宅プロジェクト。

「みんな」で心地よく

「心地よい暮らしフェスタ」

毎年初夏に行っている、読者や地域の皆さんが無料で気軽に参加できるオープンイベント。豪華ゲストのトークショーや、ブースを回るスタンプラリーは恒例企画。

「お子さま」も心地よく

※着せ替えフラップは別売りですママ編集者とランドセルのプロが監修“ランドセル見えする”リュック予約販売受付中

『リンネル編集部監修ランドセル見えする

リュック LEAFY』

ブラック・カーキ（本体全2色）

各価格：29700円（税込）

2026年1月下旬お届け予定

■「リンネル.jp」のリニューアルしたページをご紹介！

画面左：「花ごよみ」

毎週季節に合わせた花が表示され、曜日に合わせて背景の色が変わるのでアクセスするのが楽しみに。「花ごよみ」のボタンを押すと、「花を取り入れるときのポイント」や「花言葉」など、豆知識も表示されます。

画面中央：「コンテンツ」

多くの方がアクセスするスマートフォンで操作しやすい画面表示になりました。

どこでも気軽に楽しめます。

画面右：「メニュー」

ファッションから暮らし、美容・健康まで、トレンドや季節感を楽しむためのアイデアを発信する多彩なコンテンツを用意しています。今回新たに、今編集部が注目することをミニ企画にして紹介する「シーズントピックス」が登場。さらに、気になるテーマ別に記事をまとめて読める「特集」やレシピやおでかけ、贈り物情報、コミック、占いなど、何度も訪れたくなるトピックスが盛りだくさん！

豪華な15周年記念コンテンツ

CONTENTS 1

表紙や誌面を飾ったみなさんからのお祝いの言葉

CONTENTS 2

『リンネル』の15年を振り返り

CONTENTS 3

『リンネル』が作る新しいものやこと

CONTENTS 4

15周年記念リレーインタビュー

15周年記念プレゼント企画も実施予定！

「リンネル暮らし部」もリニューアル！

【リンネル暮らし部とは】

暮らしまわりの素敵な情報を“ビビビッ”と感度高くキャッチするリンネル公式インフルエンサー組織。

暮らしやおしゃれが心地よく、豊かになるように、暮らし部のみんながビビビッ！ と感じたコト・モノを紹介します。

暮らし部エディターさんたちは、最近注目しているトピックを「リンネル.jp」に投稿していきます！

■『リンネル』12月号と増刊号が同時発売！

『リンネル』12月号

2025年10月20日発売

特別価格：1580円（税込）

https://tkj.jp/liniere/next/

12月号の特別付録は

MOOMIN［ムーミン］

ジップポケット付きがま口

スマホショルダー&ムーミン バッグチャーム

『リンネル』12月号増刊

2025年10月20日発売

特別価格：1640円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD081259

増刊号の特別付録は

MOOMIN ［ムーミン］

刺しゅうがかわいい豪華おでかけ3点セット

［1］アクセサリーポーチ

［2］ハンドタオル

［3］ミラー