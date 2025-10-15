清春「忘却の空」が池袋を走る――10月15日からIKEBUSで特別放送開始

株式会社MoveX

2025年11月1日（土）～3日（月・祝）に開催される「TOSHIMA STREET FES 2025（TSFes 2025）」では、開催に先駆けて、豊島区内を走る電気バス「IKEBUS」との特別コラボが10月15日（水）よりスタートします。

期間中、ロックアーティスト・清春の名曲「忘却の空」がIKEBUS車内BGMとして流れ、フェスと街が一体となって池袋の秋を盛り上げます。ナレーションは豊島区出身のHIPHOPアーティスト・hy4_4yh（ハイパーヨーヨ）のゆかりんが担当します。

「TOSHIMA STREET FES 2025」は、「アーバンスポーツ」「音楽」「アート」の3要素を融合したストリートカルチャーの祭典です。

今年は、豊島区との連携をさらに強化し、区内を走る環境に優しい電気バス「IKEBUS」とのコラボレーションを実施。

10月15日（水）～11月3日（月・祝）の期間中、IKEBUS車内では清春の「忘却の空」を特別BGMとして放送します。

清春は11月1日（土）、TSFes 2025のライブステージに登場予定。IKEBUSとのコラボを通じて、フェスと街、そして音楽がシームレスにつながる新たな文化体験を創出します。

■IKEBUSの運行情報

https://travel.willer.co.jp/ikebus/

IKEBUS公式ホームページ

■ 開催概要

名称：TOSHIMA STREET FES 2025（略称：TSFes 2025）

日程：2025年11月1日（土）～3日（月・祝） *10月31日（金）に前夜祭

会場：池袋西口公園グローバルリング、中池袋公園、harevutai、池袋第三小学校 ほか

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

主催：TOSHIMA STREET FES 実行委員会（株式会社MoveX、株式会社FNMD、ISARIBI株式会社、株式会社Xcountry）

共催：豊島区、一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント、チームとしま

協賛: (株)ビックカメラ、西武鉄道(株)、uni三菱鉛筆表現革新振興財団、(株)ironowa、Mixalive TOKYO、ライフガード、ワンダンス、マテックス(株)、渡邊建設(株)、WEGO、(株)久世、(株)東武百貨店 池袋店、(株)サンシャインシティ、(株)アレグロ、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社shizai

協力: PONY CANYON INC./harevutai、NAMACHAん Brewing、(株)アニメイト、池袋中央通路ツインピラー、池袋オレンジロードビジョン、APPLEBUM

