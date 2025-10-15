『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第2弾「C.ヴァイパー」が本日10月15日（水）より参戦！

株式会社カプコン

『ストリートファイターIV』に潜入捜査官として初登場、各種ガジェットを駆使しながら電気・炎・衝撃波を巧みに操る「C.ヴァイパー」が、『ストリートファイター6』の3モード「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に本日参戦！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kIRWZJi6NB8 ]

「ワールドツアー」で師匠として登場する「C.ヴァイパー」から、華麗でテクニカルな必殺技を伝授して貰えるぞ！ 技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることができる。

■C.ヴァイパーに出会う条件

１.Chapter8-6「メトロシティの摩天楼」をクリアする。

２.“OTHER DAYS”メニューに追加される「SiRNの試練」をチェックする。

ワールドツアーで彼女から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう！

「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたC.ヴァイパーのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう！

また、配信と同時にC.ヴァイパーの「Outfit 2」も購入可能だ。『ストリートファイターIV』でお馴染みのビジネススーツと赤い三つ編み姿で対戦相手を翻弄しよう！

※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。

「かまいたちの夜」シリーズとのスペシャルコラボも本日配信！

発売30周年を迎えたサウンドノベルの金字塔「かまいたちの夜」シリーズとの特別なコラボも本日配信！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HpAdvrgKkog ]

コラボを記念して「ワールドツアー」では、新しいシチュエーション「ストリートファイターたちの夜」が追加されている。

保養施設「カンフーコング荘」に貼られた謎のメッセージが発端となり、新たな事件の開幕を迎える。誰でも無料で体験できるのでコラボならではの不思議な事件を楽しもう！

また、コラボ期間中は「バトルハブ」が専用の内装へと変化している。お馴染みの青いシルエット姿で「かまいたちの夜」の世界観を堪能しよう！

さらに、ログインしたプレイヤー全員に期間限定でコラボアイテムをプレゼント！ ゲームを起動して漏らさずゲットしよう！

■コラボアイテム配布期間

2025年10月15日（水）～2026年4月30日（木）まで

「メカザンギF」をモチーフにした「ザンギエフ」のOutfit 4も本日配信！

過去作で登場した「メカザンギF」をモチーフにした「ザンギエフ」のOutfit 4も本日より配信開始！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=m9_9TOPKZFw ]

鋼に覆われた肉体で世界中のプレイヤーと対戦しよう！

さらに、ザンギエフのOutfit 4の配信を記念して、世界的大人気メタルバンド「Cavalera Conspiracy」とコラボした特別なアイテムも配信！ 彼らが手掛けたオリジナルBGM「Piledriver」や「Cavalera Conspiracy」のバンドロゴを使用した特別なアバター衣装をプレイヤー全員にプレゼント！

【歌詞付きMVのURL】

ブラジルが生んだ最強兄弟が生み出す唯一無二のBGMと共に、「メカザンギF」の姿で連勝を積み重ねよう！

「第2回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」で入賞したイラストの乱入演出も本日配信！

乱入演出のオリジナルイラストを募集する「第2回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」にて、たくさんのご応募の中から入賞した計26作品の乱入演出が本日より追加！ オンライン対戦の乱入演出を好みにカスタマイズして相手に見せつけよう！

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=YR1j6Kn-iRs ]

※入賞作品は、「バトルセッティング」＞「キャラクター」＞「乱入カスタマイズ」の「キャラクタービジュアル」に追加されています。

また、イラストの人気投票に参加されたプレイヤー全員に特別称号を配布しているので、ゲーム内のNEWSから受け取ろう。

▼入賞作品はこちら

https://www.streetfighter.com/6/contents/2ndanniv_contest/ja-jp/

Vライバルマッチの新機能に「まねもんスタンプ」が本日より追加！

バトルハブでAIプレイヤーと対戦できるVライバルマッチにて、新機能に「まねもんスタンプ」が本日より追加！ リーフェンが用意したキャラクター別の課題に挑戦してみよう。

Vライバルマッチを遊びながら課題を達成することでオリジナルデザインのスタンプがゲットできるので、「まねもんくん」と対戦して他の報酬と合わせてゲットしよう！

「C.ヴァイパー」の参戦を記念したSNSキャンペーンも本日より開催！

「C.ヴァイパー」の配信開始を記念して、「C.ヴァイパー」のグラフィティアートを使ったアクリルパネルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催！

参加方法は「ストリートファイター / STREET FIGHTER」（@StreetFighterJA）、「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）２つの公式Xをフォローしてキャンペーンポストをリポストするだけ。フォロー＆リポストしてレアアイテムを手に入れよう！

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20251015/viper-cp/

■キャンペーン期間

2025年10月15日（水）～2025年10月28日（火）13:00まで

■賞品

「C.ヴァイパー」グラフィティアート アクリルパネルスタンド（非売品）：10名様

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」公式X（@StreetFighterJA）

「ストリートファイター６ 広報部」公式X（@SF6_PR）両方をフォロー

２.キャンペーン対象ポストをリポスト

※当選された方には「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）よりXのダイレクトメッセージをお送りします。

商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト：(C)CAPCOM