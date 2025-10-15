ディズニーホテルでご家族や大切な人と想い出に残るクリスマスのひとときを

株式会社 ミリアルリゾートホテルズ東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

11月1日（土）よりディズニーアンバサダー（R）ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）、東京ディズニーランド（R）ホテルでは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー（R）で開催されるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」※と連動したスペシャルメニューをご用意します。また、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルと東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー（R）ホテルでは、冬の季節にぴったりな旬の食材にこだわったスペシャルメニューが登場します。

さらに、すべてのディズニーホテルでは、11月11日（火）より各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションが設置され、華やかで幻想的な空間をお届けします。ご家族や大切な人と一緒に、想い出に残るクリスマスのひとときをディズニーホテルでお過ごしください。

※「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで11月11日（火）から12月25日（木）まで開催されるスペシャルイベントです。

特別な夜に華を添える「ディズニー・クリスマス」スペシャルメニュー

ディズニーアンバサダーホテル

エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー \13,800 期間：2025年11月1日（土）～12月19日（金）

ディズニーアンバサダーホテル エンパイア・グリル（カリフォルニア料理） “ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー (C)Disneyディズニーアンバサダーホテル エンパイア・グリル（カリフォルニア料理） “ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー オリジナルチャーム (C)Disney

低温で火入れしたサーモンや、スパイスを効かせたソースが印象的な国産牛サーロインのグリルなど、クリスマスの夜に華を添えるようなディナーコースをご用意します。このメニューにはクリスマスの飾り付けを楽しむミッキーマウスがデザインされた、お持ち帰りいただけるオリジナルチャームがついてきます。きらめく夜の想い出が、ご自宅でもそっとよみがえることでしょう。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了となります。

※12月20日（土）～12月25日（木）の期間、ディナーコースとして“ディズニー・クリスマス”エメラルドを提供いたします。

テイクアウトメニュー（ディズニーアンバサダーホテルご宿泊の方限定）

“ディズニー・クリスマス”ディナーセット \18,000 期間：2025年11月14日（金）～12月25日（木）

ディズニーアンバサダーホテル テイクアウトメニュー “ディズニー・クリスマス”ディナーセット（C）Disneyディズニーアンバサダーホテル テイクアウトメニュー “ディズニー・クリスマス”ディナーセット オリジナルコースター（1） （C）Disneyディズニーアンバサダーホテル テイクアウトメニュー “ディズニー・クリスマス”ディナーセット オリジナルコースター（2） （C）Disney

客室内でゆっくりとお食事を楽しみたい方のために、クリスマス限定のテイクアウトメニューをご用意します。前菜5品やメイン料理の国産牛の赤ワイン煮込みなど、シェフのこだわりが詰まった全10品の贅沢なメニューをご堪能いただけます。クリスマスの妖精「リルリンリン」があしらわれた可愛らしいケーキとともにすてきなひとときをお過ごしください。

※画像は2名分です。

※デザインが異なる2枚のオリジナルコースターがつきます。オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了となります。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

オチェーアノ（地中海料理）

“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ 期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ オチェーアノ（地中海料理） “ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ (C)Disney

タルトの上に白身魚とジャガイモのペーストをクリスマスツリーのように仕上げた「ブランダードタルト」や香り豊かなポルチーニ茸と牛肉たっぷりのソースが特徴の「ポルチーニとビーフラグーパスタ」など、豪華なメニューがクリスマスの食事を彩ります。また、チョコレートと数種類のスパイスを混ぜ合わせ、アクセントとして渋皮栗を生地に包んだ「チョコレートシュトーレン」や濃厚なピスタチオクリームをふんだんに使った「ブッシュ・ド・ノエル（ピスタチオ）」といったクリスマスならではのメニューをご用意します。

「オチェーアノ」はイタリア語で“海”を意味しており、その名にふさわしく、店内には貝や真珠をイメージした美しい海の世界が広がります。まるで海の中にいるかのような幻想的な空間で、クリスマスらしい特別感あふれるメニューをご堪能ください。

【“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ 料金表】 期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

※3才以下は無料です。

東京ディズニーランドホテル

カンナ （創作料理）

“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ \15,000 期間：2025年11月1日（土）～12月19日（金）

東京ディズニーランドホテル カンナ（創作料理）“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ （C）Disneｙ

ディナーコースの前菜「和牛ランプ肉のカンネローニ仕立て ムール貝とトリュフのフレーバー」は、フランスで親しまれている「牛肉のタルタル」をアレンジした一皿です。和牛にムール貝や熟成ニンニクのピュレを合わせて、深みのある味わいと旨味をご堪能いただけます。

コースの最後を締めくくるデザート「オペラのアントルメグラッセ ルビーチョコレートのクレームブリュレ」は、ほろ苦いコーヒーが香り立つフランス菓子の「オペラ」と彩り豊かなルビーチョコレートのブリュレでクリスマスツリーを表現しています。美しい盛り付けとともに、カンナならではの創作料理をぜひお楽しみください。

旬の食材にこだわった冬のスペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

グランパラディ・ラウンジ（ロビーラウンジ）

シーズナルケーキセット \3,000 期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランパラディ・ラウンジ（ロビーラウンジ） シーズナルケーキセット （Ｃ）Ｄｉｓｎｅｙ

見た目も美しいシーズナルケーキの「チョコレートムース」は、同期間に提供するシーズナルティー「ジュエルオブヌワラエリヤ」の茶葉を使用した深みのある味わいです。「ジュエルオブヌワラエリヤ」はセットのドリンクでもお選びいただけます。大きなクリスマスツリーが輝く店内で、この期間だけお楽しみいただけるシーズナルケーキとシーズナルティーのペアリングをぜひご堪能ください。

デザートセット \5,000 期間：2025年11月1日（土）～12月11日（木）

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランパラディ・ラウンジ（ロビーラウンジ） デザートセット （Ｃ）Ｄｉｓｎｅｙ

スタンドに美しく並べられたアペタイザーには、ナッツをたっぷりと使いしっとりと焼き上げたブラウニーや、シナモンが香るリンゴの果肉を包み込んだショソン・オ・ポムをご用意しています。メインデザートの苺のパフェは、苺の甘酸っぱさとアマレット風味のパンナコッタの優しい甘味が口いっぱいにひろがるこだわりの逸品です。開放感のあるロビーラウンジで、心ときめく夢のような時間をご体験ください。

※グランパラディ・ラウンジは当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルにご宿泊のゲストのみご利用いただけます。

※シーズナルケーキセットとデザートセットは、1日の提供数に限りがあります。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル

ロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）

ディナーブッフェ 期間：2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月）

スペシャルドリンク \1,100 期間：2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル ロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）ディナーブッフェ （C）Disney/Pixar東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル ロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）スペシャルドリンク （C）Disney/Pixar

肉の旨みを閉じ込めながら低温で丁寧に焼き上げたローストビーフや鯛を贅沢に混ぜ込んだ鯛めしなど、華やかなメニューがブッフェ台を彩ります。鯛めしは、そのままはもちろん、お好みに合わせて出汁をかけ、お茶漬け風にしてもお召し上がりいただけます。また、レギュラーメニューとしても提供している「リトルグリーンメン」をイメージしたほうれんそうパンは、チョコレートソースで自由にデコレーションをして、自分だけの一品に仕上げられます。

イチゴミルクのようなやさしい味わいのスペシャルドリンクは、帽子型のラングドシャーやマンゴープリンをのせ、エネルギッシュで明るいジェシーを表現しています。一口飲めば、ジェシーのように元気いっぱいに「イーヤッホー！」と言いたくなるかも！？

※ロッツォ・ガーデンカフェのご利用は、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルにご宿泊のゲストに限らせていただきます。

【ディナーブッフェ 料金表】 期間：2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月）

※3才以下は無料です。

光と魔法に彩られたクリスマスデコレーション

11月11日（火）から12月25日（木）までの期間、全6つのディズニーホテルがクリスマスの輝きに包まれ、華やかなクリスマスデコレーションやイルミネーションがゲストの皆様を夢の世界へといざないます。テーマごとに彩られた空間で、忘れられない冬のひとときをお過ごしください。

●ディズニーアンバサダーホテル

ディズニーアンバサダーホテル クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

館内には幻想的なクリスマスデコレーションが施されており、ホテルに訪れた瞬間からクリスマスのワクワク感をお楽しみいただけます。大切な人とクリスマスデコレーションを眺めながら、ぜひ館内を巡って心ときめく瞬間を写真に残してみてください。

●東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

ロビーには、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのエンブレムのオーナメントが飾られたクリスマスツリーが登場し、ゲストの皆様をお迎えします。また、3つのレストランには、それぞれのコンセプトに合わせたクリスマスツリーが飾られ、特別なひとときを演出します。

●東京ディズニーランドホテル

東京ディズニーランドホテル クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

館内にはティンカーベルのオーナメントをあしらったクリスマスツリーやリースがご宿泊のひとときをより豊かに彩ります。各レストランには、それぞれの世界観に沿ったクリスマスツリーやガーランドが並び、訪れる方々のクリスマス気分を盛り上げます。

●東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

館内には、ファンタジースプリングスの世界観を感じられるクリスマスツリーが登場します。色とりどりのクリスマスツリーが並び、ホテルはよりいっそうファンタジーあふれる雰囲気に包まれます。また、メインエントランス周辺には、シャンパンゴールドのイルミネーションが輝き、皆様の滞在に彩りを添えます。

※屋外イルミネーションは2026年1月31日（日）までご覧いただけます。

●東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney/Pixar

「少年アンディの家のクリスマスグッズをおもちゃたちが飾り付けた」をコンセプトに、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクターをモチーフとしたオーナメントやリースが飾られます。大切な人との特別な瞬間を写真に収めて、すてきなひとときをお過ごしください。

●東京ディズニーセレブレーションホテル

東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ クリスマスデコレーション 装飾イメージ （C）Disney

「夢やファンタジー」がテーマのウィッシュ、「冒険と発見」がテーマのディスカバーでは、各棟で異なるテーマのクリスマスデコレーションをご覧いただけます。輝きに満ちたクリスマスの世界をご体験ください。

