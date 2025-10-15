創業78年の老舗焼肉屋「肉の山本」がリニューアルオープン 2日間限定の『フードメニュー全品半額祭』を開催します

株式会社ＳｔｙＬｅ

創業から78年を数える八王子の老舗焼肉屋「肉の山本」は、2025年10月16日に「肉のやまもとの焼肉」としてリニューアルオープンいたします。

精肉店として創業した「肉の山本」は、八王子にお住まいの皆様を中心に、数多くの著名人にもご利用していただいてきました。

これからは、「肉の山本」の伝統を受け継ぎつつ、より皆様にご利用いただきやすい焼肉屋として、新たな歴史をつくって参ります。

10月25日（土）および10月26日（日） には、リニューアルオープンを記念した『フードメニュー全品半額祭』を開催。プロの目利きによる「特選黒毛和牛の焼肉」を、心ゆくまでお楽しみください。

歴史の始まりは、小さな精肉店から

「肉の山本」の歴史は、八王子の小さな精肉店から始まりました

「肉の山本」の創業は、昭和22年。第二次世界大戦の八王子大空襲により、焼け野原となった八王子に小さな精肉店を開店したところから、歴史が始まりました。

精肉店だった「肉の山本」が飲食店を立ち上げた背景にあるのは、「もっとたくさんの人に、美味しいお肉を食べていただきたい」という先代の想いです。

精肉店の二階に食堂をオープンしたことからはじまり、すき焼きとしゃぶしゃぶ、そして焼肉のお店を開業しました。

すき焼きとしゃぶしゃぶ、そして焼肉が味わえるレストランに

飲食店を開業した当時は、全国各地の銘柄牛がそれほど有名ではなかった時代です。精肉店を営む先代の目利きの技と、たゆまぬ肉への情熱を原資に、各地の知られざる和牛を独自に仕入れてきました。

創業から今日まで、その日、その時、最高の輝きを放つ極上の和牛のみを厳選して提供しております。

「肉の山本」は八王子の老舗として多くの皆様にご来店いただき、お客様のなかには親子三代でご利用いただいている方もいらっしゃいます。

これまでの80年のように、これからの80年も地域の皆様に愛されるお店であり続けられることを願って、「肉の山本」は「肉のやまもとの焼肉」と店名を新たにリニューアルオープン。

2025年10月16日より、「肉のやまもとの焼肉」として、新たな歴史をつくって参ります。

精肉店ならではのプロの目利きによる、特選黒毛和牛焼肉

リニューアルオープンする「肉のやまもとの焼肉」では、長年培われた“精肉店ならではのプロの目利き”による、特選黒毛和牛をご提供いたします。

希少部位を精肉店の目利きで厳選肉の状態に応じて切り方や厚みを変えるプロの技

霜降り度合いだけでなく、黒毛和牛本来持つ味の旨味と鮮度にこだわり、国産黒毛和牛の中からA4等級をご用意。牛一頭からたった1%程度しか取れない希少部位を中心に、肉の旨みを噛み締める最高の焼肉体験をご提供いたします。

リニューアルオープン記念『フードメニュー全品半額祭』を開催

10月16日（木）に新装開店を迎える「肉のやまもとの焼肉」は、リニューアルオープンを記念した特別イベント『フードメニュー全品半額祭』を開催いたします。開催日時は10月25日（土）および10月26日（日）15:00～23:00（L.O. 22:00）です。

これまで「肉の山本」をご利用いただいたお客様も、初めてご利用いただくお客様も、ご家族やご友人をお誘いのうえ、ぜひお越しくださいませ。

◼︎ 会社概要

会社名：株式会社StyLe

設立日：2014年4月2日

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-14-5 北斗第二ビル2階

代表取締役：石川 瑛祐

事業内容：飲食店の運営 / 飲食店に関わる広告制作業務 / その他飲食店の運営に関わる一切の業務

公式HP：https://stylegroup.co.jp/

◼︎ 店舗概要

店名：肉のやまもとの焼肉

住所：〒192-0066 東京都八王子市本町2-5

アクセス：

・JR中央線 八王子駅：徒歩10分

・京王線 京王八王子駅：徒歩12分

営業時間：

・ランチ：11:30～14:30（L.O. 14：00）

・ディナー：17:00～23:00（L.O. 22：00）

定休日：月曜日

座席数：50席

食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13310743/

◼︎ リリースをご覧いただいたメディア関係者のみなさまへ

「肉のやまもとの焼肉」では、メディア関係者さま向けの試食・店舗内覧のご案内を随時受け付けております。店舗やメニューについての詳細な説明、料理の撮影、店主および代表へのインタビューも可能です。ぜひこの機会に、同店を貴媒体にてご紹介いただけましたら幸いです。

問い合わせ先

社名：株式会社StyLe

担当者：秋葉翔太

TEL：03-6279-3564

E-Mail：style.shota@gmail.com