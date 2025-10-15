【サンプリング実施レポート】「しんゆりアートde未来2025」に“もの配りおばさん”バービーさんが登場！fuwari製品を含むウェルネスアイテムを無料配布

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福田一生）が展開する、年齢を重ねても快適に自分らしく過ごすことを応援するブランド「fuwari（ふわり）」は、2025年9月25日（木）～28日（日）に新百合ヶ丘で開催された「しんゆりアートde未来2025」に参加しました。

最終日である28日（日）は、人気お笑い芸人・バービーさんが“もの配りおばさん”としてfuwari製品を含むウェルネスアイテムを無料配布しました。

本サンプリングは盛況のうちに終了し、fuwariとしてもブランドを直接知っていただける貴重な機会となりました。今後もサンプリングを通じて、女性がからだやこころの変化と向き合い、自分らしく軽やかに過ごすきっかけをお届けしてまいります。

サンプリング概要

日時：9月28日（日）14:00～

内容：先着100セット（なくなり次第終了）

協力：Ly:set

「バービーちゃんねる」でfuwariの紹介

イベント冒頭「バービーちゃんねる」生配信では、fuwari開発担当の米山がバービーさんと一緒に、ブランドの魅力や製品の特長について紹介。来場者・視聴者に向けて、fuwariの想いを発信しました。

イベントの様子LIVEはこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=5OQuWF1l9Ps

（バービーさんYoutubeチャンネル「バービーちゃんねる」）

fuwariとは

fuwariは女性がいつまでもこころもからだもふわりと軽やかに過ごすことを応援するブランドです。

年齢を重ねるとともに、女性の体や心にはさまざまな変化が訪れます。

これまで感じなかった不調や不安に、「歳だから仕方ない」「忙しいし、ケアしていられない」と思ってしまうこともあるかもしれません。

そんな女性達に、歳を重ねても快適で、明るく自分らしく過ごせる未来を過ごしてほしい。

そんな想いから、fuwariは誕生しました。



