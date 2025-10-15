【革新的0円チケット×個性爆発5組】ゆるめるモ！、唯美人形ら出演「KAWAII BUZZ IDOL vol.2」10月20日開催決定！BUZZチケ×BUZZ LIVE第2弾で″カワイイ″の最前線を体感

株式会社BUZZ GROUP

KAWAII BUZZ IDOL vol.2フライヤー

株式会社BUZZチケ（東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲）は、自社プレイガイドサービス「BUZZチケ」とライブハウス「BUZZ LIVE」のコラボレーション第2弾となるアイドルイベント「KAWAII BUZZ IDOL vol.2」を2025年10月20日（月）に開催することを発表いたします。

✦ 業界震撼の「前売0円チケット」で新時代のエンタメ体験を提供

今回最も注目すべきは、前売券0円+1ドリンク代のみという革新的な料金設定です。従来のアイドルイベントの常識を覆すこの取り組みにより、より多くのファンが気軽にライブ体験できる環境を実現。エンターテイメント業界における新たなビジネスモデルとして注目が集まっています。

チケット購入はこちら :https://buzz-ticket.com/e/kbl2

✦ 個性爆発の5組が魅せる"進化系カワイイ"の競演

今回出演するのは、それぞれ異なる"カワイイ"を追求する個性派アーティスト5組！

ゆるめるモ！ゆるめるモ！

退屈な世の中をかき回す6人組ニューウェーブガールズグループ。2012年結成以来、エレクトロからハードコアまで多彩なジャンルを内包した「やりたい放題なサウンド」で生きづらさを抱える人々に力強いメッセージを発信。

唯美人形唯美人形

唯美主義をコンセプトとした3人組女性アイドルユニット。2022年デビュー以来、耽美で幻想的な世界観を追求し、従来のアイドル概念を覆す芸術性の高いパフォーマンスで注目を集める独創的なグループ。

Ep!codEEp!codE

ぴこぴこサウンドとキャッチーな歌詞が特徴のアイドルグループ。8ビットゲーム音楽を彷彿とさせるデジタルサウンドと個性豊かなメンバーによる参加型パフォーマンスで会場を一体感で包み込む。

Call to AnswerCall to Answer

『3年後の答え合わせをキミと』をコンセプトとした次世代ロック系アイドルグループ。ロック系楽曲とEDMを基調とした重低音サウンドで、観客と一緒に盛り上がる一体感重視のパフォーマンスが魅力。

はいどーも！テラスマです！はいどーも！テラスマです！

【歌と笑いで世界を救う！】をコンセプトとしたアイドルグループ。アイドル活動と漫才・コントを組み合わせた型破りなスタイルで、新しいエンターテイメント体験を提供する話題のグループ。

✦ BUZZ LIVE × BUZZチケの最強コラボが生み出す新価値

BUZZ music LABO 新宿の内観写真

会場となる「BUZZ music LABO 新宿」は、歌舞伎町の中心地に位置する最新設備を誇るライブハウスです。BUZZチケのデジタルチケットと組み合わせることで、入場から退場までシームレスな体験を提供します。

✦ 開催概要

日時： 2025年10月20日（月）開場18:00/開演18:30

会場： BUZZ music LABO 新宿

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２丁目１９－１７ 石川ビル B1F

料金： 【前売券】前方エリア3,000円+1D/一般0円+1D

【当日券】：前方エリア3,500円+1D/一般500円+1D

会場アクセス詳細はこちら :https://www.google.com/maps/dir/35.6729741,139.7383186/BUZZ+music+LABO+Shinjuku%E3%80%81%E3%80%92160-0021+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97+%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E3%83%93%E3%83%AB+B1F/@35.6840249,139.6785356,13z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x60188d0111f9dadb:0xcf1951289f5282b6!2m2!1d139.7044003!2d35.6979616!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

✦ BUZZチケが切り開く新時代のエンタメプラットフォーム

BUZZチケは2025年10月にver1.5へのアップデートを完了し、イベント協賛キャンペーンを通じた資金サポートとプロモーション支援を本格化。

従来のチケット販売の枠を超え、アーティストとファンを繋ぐ新たなプラットフォームとして、業界関係者からも熱い視線を浴びています。

✦ 新たな"推し活"文化を創造

8月、渋谷から始動したアイドルイベント『KAWAII BUZZ IDOL』が、早くもvol.2を開催！

唯一無二の“KAWAII”が交錯するこのステージで、今回はどんな世界観が展開されるのか。

個性豊かなアーティストたちが繰り広げる、進化系カワイイの競演に注目が集まります。

株式会社BUZZチケ

社名：株式会社BUZZチケ

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目13番1号ルーセント赤坂7階

事業内容：プレイガイドサービス「BUZZチケ」の運営

HP：https://buzz-ticket.com/

※株式会社BUZZチケは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZチケ PR担当

Email：info@buzz-ticket.com

URL：https://buzz-ticket.com/