「ENEOS公式アプリ」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）は、本日、「ENEOS公式アプリ」が2025年度のグッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しましたので、お知らせいたします。

「ENEOS公式アプリ」は、ENEOSサービスステーションでのスピーディな給油をはじめ、ユーザーの車両情報や燃費データなどを一元管理し、カーライフをトータルサポートできるモバイルアプリケーションです。

昨今、環境意識の高まりや物価高騰などの影響で、車の燃費に関心を持つ方が増加しています。この背景を受け、「ENEOS公式アプリ」では、2025年1月にマイカー情報の登録や、燃費の記録が可能な機能を導入しました。これにより、車検証を読み取るだけでメンテナンス時期などを容易に把握でき、日常の燃費データやカーライフに関わる情報を視覚化し、安全運転への意識向上やこまめなメンテナンスなどに繋げることができるようなりました。

また、「ENEOS公式アプリ」は、アプリ会員数1,900万人を達成※1するなど、成長を続けています。皆さまもぜひこの機会に、「ENEOS公式アプリ」をダウンロードしてご体感ください。

なお、「ENEOS公式アプリ」は、株式会社サイバーエージェントがこれまで培ったデザインの知見を活用し、スピーディーに議論を進める両社の協力体制のもと開発されてきました。

ENEOSは、今後も「ENEOS公式アプリ」を、カーライフを支える多機能プラットフォームに進化させ、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスのストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。

〇グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

サービスステーションを利用する多様なユーザーの誰もが、サービスステーションでの給油や洗車をストレスなく直感的に行うことができるよう、決済やクーポン利用などの手続きを簡略化するためのデザイン上の工夫が行われている。 また愛車のメンテナンスや買い替えのタイミングなどを視覚化して、顧客が快適なカーライフを送るための総合的な情報提供を行うアプリへ進化しようとしている点も評価された。

グッドデザイン賞は、1957年に創設されたグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザイン評価とプロモーション活動です。国内外の多数の企業や団体が参加する世界的なデザイン賞であり、暮らしの質を向上させるとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを生かすことを目的としています。受賞のシンボルである「Gマーク」は、優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

※1 2025年9月末時点