企業のCIOを包括的に支援する「CIO-Partnersサービス」を提供

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、株式会社シグマクシス（代表取締役社長：太田 寛、本社：東京都港区、以下 シグマクシス）と連携し、企業の最高情報責任者（CIO：Chief Information Officer）に向けて、企業の戦略立案から実行までを一気通貫で伴走支援する「CIO-Partnersサービス」の提供を開始します。本サービスは、3つのオファリングから構成されており、第1弾として「CIO × Compass powered by Co-CIO サービス（CIO-コンパス）」を展開します。

近年、多くの企業がデジタル化による企業変革に取り組む中、CIOには従来のような「事業戦略の支援」ではなく「経営戦略を牽引」する役割としての期待が高まっています。一方で、変革の現場では「戦略は描けても実行が進まない」「取り組みが現場に浸透しない」といった課題も顕在化しています。

こうした課題に対し、シグマクシスは、CIOの取り組むべき7領域の課題解決や高度化を支援する「Co-CIOサービス」を2023年から提供し、幅広い業界のCIOを支援してきました。

また、CTCは、1970年代から北米の最先端技術を日本市場へ導入し、300社超のグローバルパートナーシップを活かしながら、企業に最適なシステムを構築してきました。このたび、両社が連携することで、機動力、実行力、実装力を一段と強化したチームで、顧客の変革を支援します。

CIO-コンパスは、両社の連携により、企業のIT・デジタル領域の現状分析から戦略策定、組織運営、IT投資管理まで、包括的かつ実務的に顧客の変革を伴走支援するオファリングです。CTCは豊富なSI実績とインフラ構築におけるケイパビリティ（実行力・技術力）を活かし、策定した戦略の実現性と信頼性を高めます。加えて、システムの設計・構築から運用・保守までの包括的な戦略提案を行うことで、顧客の経営課題に対する解決力と関係性の深化を同時に実現します。



また、活動の中で、顧客の潜在課題を発掘し、さらなる成長に向けての取り組みも継続的に提案します。併せて、CTCは「CIO-Partners サービス」の新たなオファリングとして、2026年度の提供を目指し、以下の2つのオファリング開発を進めています。

今後もCTCは、長年培ったITシステム構築・導入能力をベースに、シグマクシスを含む伊藤忠デジタルバリューチェーン各社と連携し、各社の強みを融合した実効性の高い共同オファリングを通じて、企業のDXを伴走支援し、変革の加速につなげていきます。

今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいております。

IT・デジタルの進化が年々加速し、企業のIT部門は経営の要としての役割が期待されています。当社の「Co-CIOサービス」が、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社との連携のもと、システム実装まで含めたオファリングとして提供できるようになることで、より多くの企業の価値創造に貢献できることを期待しています。

株式会社シグマクシス 常務執行役員 大賀 憲



