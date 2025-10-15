foriio、新規会員登録の“ゴールデンタイム”を独占する新広告メニュー『スピード・ジャック広告』を開発

株式会社foriio

23万人のクリエイターが利用するポートフォリオプラットフォーム「foriio」を運営する株式会社foriio（代表取締役：山田 寛仁、本社：東京都新宿区）は、本日2025年10月15日より、foriioの新規会員登録の完了画面を独占できる新広告メニュー『スピード・ジャック広告』のトライアル販売を、限定1社の共創パートナー向けに開始します。創作意欲が最も高い瞬間を捉えることで、クリエイター向け商材を持つ企業のマーケティングROI最大化に貢献します。

ポートフォリオプラットフォーム「foriio」：https://www.foriio.com/home

■ 開発の背景：クリエイターエコノミーの拡大と、既存広告の限界

23万人のクリエイターが利用する「foriio」には、現在も月間約8,000人のペースで新たなクリエイターが登録しています。この成長は、個人の創造性が価値となる「クリエイターエコノミー」の拡大を象徴していると考えております。 一方で、クリエイター向けにサービスを提供する広告主様からは、「多様なプロモーションを試すものの、既存の広告手法では費用対効果が改善しにくい」という声も聞かれます。

そこでforiioは、成長を続けるプラットフォームの最大の強みである「新規会員登録クリエイターが必ず目にするページのリーチ力」を活かし、広告主様とクリエイター双方に高い価値を提供できる広告の形として、本メニューを開発いたしました。

■ 新広告メニュー『スピード・ジャック広告』の3つの特長

■ 株式会社foriio 代表取締役 山田 寛仁 コメント

- 月間約8,000人にのぼる新規登録者への”独占的”リーチ新規登録フローの完了画面は、全ての新規会員が必ず通過するページです。この注目度が最も高い画面を【1社限定で独占】し、月間約8,000人のフレッシュなクリエイター層へ貴社サービス・ブランドの認知を促します。- 最もエンゲージメントが高い瞬間での訴求ポートフォリオを作り「これから活動するぞ」という意欲が最高潮に達した瞬間は、クリエイターが新しいツールやサービス、学習機会といった情報に対して最もポジティブな状態です。この”ゴールデンタイム”に訴求することで、高いクリック率とコンバージョンが期待できます。- foriioとの「共創」による広告効果の最大化foriioのコンサルタントが「共創パートナー」として伴走し、23万人のクリエイターデータと知見を基に、最も効果的な広告表現や訴求方法を共同で企画することで、広告主様のLTV（顧客生涯価値）最大化を目指します。

foriioは創業以来、クリエイターのエンパワーメントを追求してまいりました。今回の取り組みは、その輪をクリエイターを支える企業様へと広げる新たな一歩です。広告スペースの提供だけではなく、クリエイターにとって本当に価値ある情報と出会える場を、パートナー企業様と共に創り上げていきたいと考えています。この新しい挑戦にご一緒いただける企業様と出会えることを、心から楽しみにしています。

■ 本サービスのトライアル販売に関するお問い合わせ

『スピード・ジャック広告』や『foriioプラットフォームを活用したクリエイターへの広告リーチ』についてご興味をお持ちいただけました企業様は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。担当より、オンライン面談にて詳細をご案内させていただきます。

株式会社foriioについて

＼ 話を聞いてみる ／ :https://meetings.hubspot.com/hironori-doi?uuid=90bd95e2-e110-489a-b88a-10d176b2e304

株式会社foriioは「個のクリエイターのエンパワーメント」をミッションに掲げ、クリエイター向けのポートフォリオプラットフォーム「foriio」を開発・運営する会社です。クリエイターの活躍の場を拡げるため多角的に事業を展開しており、foriioというプラットフォームを土台に、企業向けには「foriio for Business」を展開し「foriioの法人向けプラン：foriio Team」「クリエイティブのコンサルティング」「人材支援」などを提供しています。「クリエイターが世界中で活躍する時代をつくる」というビジョンの実現に向けて、企業との連携を深め様々な課題解決に取り組んでいます。

ホームページ：https://foriio.com

法人向けページ：https://foriio.com/business

【企業情報】

所在地：東京都新宿区新宿５丁目15-14 INBOUND LEAGUE 501

代表者：代表取締役 山田 寛仁

設立日：2017年12月15日

事業内容：

・クリエイターのポートフォリオサービス『foriio』の運営

・企業の抱える経営／事業／組織／マーケティング／に関連する課題に対しての、デザイン&他クリエイティブを用いたコンサルティング＆制作業務

公式サイト：https://www.foriio.com/

本リリースに関するお問い合わせ：press@foriio.com