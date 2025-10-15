¡È²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡Âç´ÝÅìµþÅ¹¡¡ºÇ½Ü¥¹¥¤ー¥Ä
Åìµþ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç´ÝÅìµþÅ¹¤ÎºÇ½Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ò£Ð£Å£Á£Î£Õ£Ô£Ó¡ß¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡Ó¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò£Ð£Ò£É£Î£Ã£Å£Ó£Ó £Ô£Á£Ò£Ô¡Ó»ê¹â¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¤È¹ÈÃã¤Î¤ªÅ¹¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸ÃÏ¤ä¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥ë¥È¡£¡Ò¤â¤ÁµÈ¡Óº£Ç¯¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬£±£°£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡ÖÁêËÐ¡ßÊÆ²Û¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¡Ò¾¾·îÆ²¡ÓÌÀ¼££´£°Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¤Ë¤ÆÂåÉ½ÌÃ²Û¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ª²Û»Ò¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ð£Å£Á£Î£Õ£Ô£Ó¤È¡Ö¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ò£Ð£Å£Á£Î£Õ£Ô£Ó¡ß¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡Ó£±.¥¹¥Ìー¥Ôー¡¡¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É¤ÎÌÚ¡¡£·¸ÄÆþ¡¡£¸£´£²±ß¡¡£².¥¹¥Ìー¥Ôー¡¡¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡¡µÍ¹ç¤»¡¡£±£¶¸ÄÆþ¡¡£²,£·£·£µ±ß¡¡£³.¥¹¥Ìー¥Ôー¡¡¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡£¹£¹£°±ß¢¨³Æ¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£µÅÀ¤Þ¤Ç¡¿£±³¬£Í£Ö£Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡ÊÃæ±ûÆþ¤ê¸ýÁ°¡Ë
£±.¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤â¤³¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë£·¼ïÁÇºà¤Î¥·¥ê¥¢¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².Ã¯¤«¤«¤é¤ª¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡£Â¦ÌÌ¤Þ¤Ç¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
£³.Î¢É½¤É¤Á¤é¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥ë¥È
¡Ò£Ð£Ò£É£Î£Ã£Å£Ó£Ó £Ô£Á£Ò£Ô¡Ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È¡¡£±¸Ä¡¡£·£³£´±ß¡¿£±³¬¥¦¥£ー¥¯¥êー¡¦¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥¤ー¥Ä
½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢·î¤Ë£³¼ïÎà¤«¤é£´¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È¡Ó¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È´ÅÌ¤¤¬ÁêÀ¡ý¡£¡Ò¥¤¥Á¥¸¥¯¤È¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡Ó¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤òÎý¤ê¹þ¤ß¾Æ¤¾å¤²¤¿¹á¤ê¹â¤¤¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÆÃÀ½¤Î¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¹á¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¡È·è¤Þ¤ê¼ê¡ÈÀùÌßÈÎÇä
¡Ò¤â¤ÁµÈ¡Ó£±.·è¤Þ¤ê¼êÂçÀùÌß¡Ê£³¼ïÎà¡Ë¸ÄÊñÁõ£¹ËçÆþ¡¡£²,£·£°£°±ß¡¡£².·è¤Þ¤ê¼ê¾®ÀùÌß¡Ê£³¼ïÎà¡Ë£²£µËçÆþ¡¡£²,£·£°£°±ß¢¨£±.£².·è¤Þ¤ê¼êÄ¡¤Ä¤¡¡£³.·è¤Þ¤ê¼êÀùÌß¡ÊÂç¡¦¾®¡Ë£²´Ì¥»¥Ã¥È¡¡£µ,£´£°£°±ß¡¡➃·è¤Þ¤ê¼êÀùÌß¡ÊÂç¡¦¾®³Æ£²´Ì¡Ë£´´Ì¥»¥Ã¥È¡¡£±£°,£¸£°£°±ß¡¡➄ÎÏ¤òÂ£¤ë¤¾£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡³Æ£µ,£µ£°£°±ß¡¿£±³¬¡¡°ÆÆâ½êÀ×ÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨£±£°·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
£µ.
¡È·ª²Û»Ò¡ÉÀìÌçÅ¹
¡Ò¾¾·îÆ²¡Ó£±.·ª¤¤ó¤È¤ó¡¡£³¸ÄÆþ¡¡£±,£°£²£¶±ß¡¡£².·ªçú¡Ê¤¯¤ê¤Å¤Ä¤ß¡Ë£±¸Ä¡¡£³£°£²±ß¡¡£³.µ×Î¤³Á¡¡£±¸Ä¡¡£´£·£µ±ß¡¿£±³¬¥é¥ó¥¥ó¥°£Â£Ï£Ø²£
¿·¿©´¶¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ
¡Ò£Ì£Å £Æ£Å£Õ£É£Ì£Ì£Å£Ó¡Ê¥ë¡¦¥Õ¥£ー¥æ¡Ë¡Ó¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥¿ー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡¡£±£°Ëç¡¡£¸£¶£´±ß¡¢£²£°Ëç¡¡£±,£·£²£¸±ß¡¢£³£°Ëç¡¿£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È
¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ¤È¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¥Ð¥¿ーÀ¸ÃÏ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡£¤µ¤¯¤µ¤¯¿©´¶¤ÎÈë·í¤ÏÀ¸ÃÏ¤òÃúÇ«¤ËÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿Ìó£³£°£°ÁØ¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡£
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£±·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£