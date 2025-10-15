AI搭載の生産計画DXサービス「最適ワークス」を提供するスカイディスクが碧海信用金庫とビジネスマッチング契約を締結

株式会社スカイディスク

製造業の生産計画DXを支援する株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：内村 安里、以下「スカイディスク」）と、碧海信用金庫（本店：愛知県安城市、理事長：深谷 誠、以下「碧海信用金庫」）は、愛知県内企業のDXを推進する目的で、スカイディスクが提供するAI搭載の生産計画DXサービス「最適ワークス」等に関するビジネスマッチング契約を締結しました。

背景と目的

製造業は熟練工の引退や若手人材の採用難といった人手不足、あるいは対外情勢の変化による需給の急激な変化や、競争力維持のためのデジタル化の要請といった、多岐にわたる課題に直面しています。こういった環境下で、スカイディスクは「最適ワークス」の提供を通じて、製造の要である生産計画のDXを支援し、作業工程の最適化、設備稼働の可視化を実現し、人員配置や在庫管理、資材手配面での課題解決をサポートすることで、製造業の持続的な成長に貢献しています。

具体的には、碧海信用金庫はスカイディスクが提供するAI 搭載の生産計画DXサービス「最適ワークス」の取引先企業への紹介を通して、取引先企業の生産計画DXを支援してまいります。また、「最適ワークス」導入検討中の取引先企業に対して、社内の課題を財務状況と紐付け整理し、課題解決に向けた社内体制の整備を支援する、コンサルティングサービスも提供してまいります。

日本の製造業の集積地は各地域に数多く存在し、これらはそれぞれの地域経済エコシステムの中核にある産業となっています。地域経済、ひいては日本経済を活性化していく意味でも、スカイディスクは地域の中核企業・拠点と深いつながりを持つ地域金融機関との連携を今後とも強化していく方針です。

最適ワークスについて

最適ワークスは株式会社スカイディスクが開発・提供する製造業向けAI×SaaS生産計画自動立案システムです。「いつまでに、何個、どの製品を」というオーダー情報から、AIが設備稼働・人員配置の割付け計画を瞬時に立案します。

工場運営における屋台骨ともいえる生産計画領域のDXを推進するサービスであり、2022年4月のリリース以降大手～中堅中小まで累計150社以上に導入されてきました。最適ワークスは、計画立案業務の効率化を実現するだけでなく納期遵守・品質担保・在庫の適正化や現場の生産効率改善を支援する、「生産計画DX」を実現するサービスです。

「最適ワークス」には生産計画の立案に特化した独自開発エンジンを実装。また、特許出願技術の導入によりマスター設定にかかる手間を劇的に改善しました。製造業各社がオーナーシップを持ち、DXの進捗が可視化しやすいスモールスタートできるサービスを実現しています。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

スカイディスクは、2013年の創業以来、製造業を中心に多数のプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、AIを活用したDX推進にチャレンジしていきます。

会社名：株式会社スカイディスク

代表者：代表取締役 CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

会社サイト：https://skydisc.jp/

碧海信用金庫 概要

碧海信用金庫は1950年創業、愛知県安城市に本店を構える地域金融機関です。78店舗を展開し、中小企業と地域住民を支える金融サービスに加え、創業支援やDX・GX、事業承継、海外展開支援など多様な課題解決を推進しています。地域経済の持続的成長に貢献することを使命に、笑顔あふれる地域づくりを目指しています。

会社名：碧海信用金庫

代表者：理事長 深谷 誠

創業：1950年10月25日

本店所在地：愛知県安城市御幸本町15番1号

会社サイト：https://www.hekishin.jp/