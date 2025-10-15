商談中にリアルタイムで、顧客への回答や問いかけを後方支援するAI「CrocoDeal」を開発【無料トライアル受付中】

Crossborders Innovation株式会社

Crossborders Innovation株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茂木桂樹）は、商談中にリアルタイムで、顧客への回答や問いかけを後方支援するAI「CrocoDeal（くろこディール）」を開発しました。

リリースを控え、無料トライアルお申し込みを受け付けております（こちら(https://crocodeal.mystrikingly.com/)）。

■開発背景 「記憶力と経験への過度な依存から脱却したい」

商談は、人の記憶力や経験への依存度が高すぎます。

特に変化が激しい今の時代、必要な商材知識は増すばかり（自社商材の機能や事例の追加に加え、競合や業界トレンドの変化も...）

さらに、対話力は一朝一夕では身につきません（顧客のニーズを深掘るヒアリングや、懸念への気の利いた切り返しなど...）

結果、曖昧な回答や持ち帰り、一方的な提案、増え続けるトレーニングなどが課題としてのしかかってきます。

■製品概要 「AIが商談中リアルタイムに後方支援」

豊富な商材知識と対話力を備えたAIが、商談の流れの中で次の発話案を自動生成、営業パーソンだけに表示します。

- 納得感ある回答案やイメージのわく事例- ニーズを深掘る質問案- 次につなげるネクストステップ整理 など

営業パーソンを陰で支えるAIを傍らに、顧客の信頼と共感を得る、新時代の武器です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CmgROjrEjEo ]Before >>> Afterイメージ- 曖昧な回答・持ち帰り >>> 自信を持って具体的な回答- 一方的・的外れな説明 >>> ニーズを把握し的確に提案- 増え続けるトレーニング >>> 早期に即戦力化

商材の紹介資料かウェブサイトのみ、既にお持ちの商材情報だけで利用開始でき、すぐに効果をお試しいただけます。

セキュリティへの配慮

AIにご共有いただいたデータは、AIの学習に用いず、外部には表示されません。

■無料トライアルお申し込み受付中

リリースを控え、無料トライアルお申し込みを受け付けております。

その他お問い合せも、こちらの製品サイトのお問い合せフォーム(https://crocodeal.mystrikingly.com/)からお気軽にお送りください。

会社概要

会社名：Crossborders Innovation株式会社

所在地：東京都渋谷区宇田川町3－7 ヒューリック渋谷公園通りビル 5F－83

代表者：茂木桂樹

設立：2016年4月15日

URL：https://xb-i.com



お問い合わせ先

e-mail：info@xb-i.com

上記アドレスにお問い合わせいただくか、下記サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

（https://crocodeal.mystrikingly.com/）