「かげあかり」グッドデザイン賞 ベスト100

株式会社ムサシ

株式会社ムサシ(兵庫県加古川市 代表取締役:岡本篤)の新製品「かげあかり」がこのたび、公益財団 法人日本デザイン振興会主催の2025年度グッドデザイン・ベスト100に選出されました。

「かげあかり」は、光の質と陰影にこだわり、あかり本来の美しさを追求した屋内用センサーライトで す。点灯していない時も空間に溶け込み、どんなインテリアにも調和する造形が高く評価されました。廉 価帯の照明器具において、器具そのものではなく“光”をデザインの主題とした点が、「かげあかり」と従 来品・競合品との最大の違いです。光と陰影を引き立てるため、存在感を極力抑え、壁面と一体化するよ う設計。センサー部分は前面から見えない位置に配置するか、ボディと同色化・フラット化を徹底するこ とで、形の主張を限りなくゼロに近づけました。

当製品は本年度の応募総数 5,773件 の中からベスト100 に選ばれ、さらに審査員である建 築デザイナー 寺田尚樹 さんの「私の選ぶ一品」にも選出されました。

グッドデザイン賞は良いデザインのプロダクトだけでなく、社会をより良くする、課 題を改善するデザインに贈られる賞です。当社はこれからも、“自然とたたかう”という姿 勢を胸に、人と自然が真に向き合うための道具づくりを通じて、新しい価値の創出に挑 み続けてまいります。

デザイナー照明ではなく一般家庭向けの価格帯で、この思想を実現したことにより、「照明の本質とは 何か」を多くの人に問いかける製品となっています。機能や見た目を競う既存の市場に対し、「かげあか

り」は日本の美意識に根ざした光のあり方を提案します。

MOVIE：実際の点灯する様子を ご覧ください

https://m.youtube.com/watch?v=KYHezxqwBDc

審査委員の公開コメント

間接光や反射光を重視した機能的なアンビエント照明のシステム。成長しつつある充電式LED照明の分野 を一段と成熟させるものである。非常に精密で繊細かつ落ち着いたデザインはどのようなインテリアにも 合う。実際、これらは点灯していない時でも美しい。バリエーションは6種類であるが、想定される状況 をほとんど網羅しており、システムをシンプルでありながら設計時には汎用性の高いものにしている。巧 みに設計されたリリース・リポジション機能と充電ソリューションにより安心感のあるものとなってい る。最高のデザイン ー それは最大の目標が最高の機能であるということ。

グッドデザイン・ベスト 100 とは

グッドデザイン・ベスト 100 は、その年のすべてのグッドデザイン賞受賞対象の中で、審美性、提案性、可能性 などにおいて総合的に優れているとして高い評価を受けた 100 点です。今日におけるデザインの水準を高めるに 相応しい、これからのモデルとなりうるデザインとして選出されました。

グッドデザイン賞とは

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモー ションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の 向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されて います。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。 https://www.g-mark.org/

下記イベントにて、受賞作を展示します。

「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」 11/1(土) - 11/5(水) [5日間] 東京・六本木の東京ミッドタウンで開催。2025年度グッドデザイン賞の全受賞作を紹介するイベント。

GOOD DESIGN Marunouchi「 私の選んだ一品 2025」 10/29(水) - 11/9(日) [12日間] 審査委員が二次審査会時に選んだ、個人的お気に入りデザインをコメントとともに展示・紹介する企画。

