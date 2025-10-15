マーケティング・営業活動が加速するSaaS型企業リスト検索サービス「iタウンDBサーチ」販売開始

NTTタウンページ株式会社 NTTタウンページ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：村田 和也、以下「NTTタウンページ」）は、全国の企業・事業所情報を収録したiタウンDB （iタウンページデータベースの略称）を活用したSaaS型企業リスト検索サービス「iタウンDBサーチ」の販売を開始いたします。iタウンDBサーチは、日々メンテナンスされた高精度な企業データベースであるiタウンDBを強化することでポストクッキー時代におけるマーケティングや営業活動の変革に対応し、企業が「今、どんなテーマに関心を持っているか」「どんな分野に注目しているか」の特性を示す「マーケティングタグ」と、企業の系列・親子関係を体系的に整理した「企業グループ・部署情報」を提供します。これにより、ABM（アカウントベースドマーケティング）における戦略的なターゲティングと、グループ単位でのアプローチを強力に支援します。さらに、顧客が保有する既存の企業データベースと照合・統合することで、顧客データの精度・網羅性を強化できるほか、サブスクリプションで導入可能な点も大きな特長です。

1．サービスの特長

「iタウンDBサーチ※１※２」は、NTTタウンページが蓄積し日々メンテナンスしてきた正確かつ鮮度・信頼性の高いiタウンDBにさまざまな付加価値情報を組み合わせた企業データベースから属性や特徴を絞り込んでリストを検索・作成できるサービスです。営業リストの作成やターゲティングを、誰でも簡単に行うことができます。

具体的な特長は以下の5点です。

（１） 豊富な企業情報を網羅

全国約800万件※3の企業名称・電話番号・業種・所在地などの基本情報に加え「売上規模」や「従業員数」などの企業属性や、企業のWebサイトや公開情報を解析し「今、何に興味を持っているか」「どんな製品・サービスを検討しているか」の特性を示すマーケティングタグを活用することができ、BtoBマーケティングにおけるターゲット選定、効果的な営業リスト作成を支援いたします。

（２）企業のつながりを明確にする「企業グループ・部署情報」

企業グループの構成や関連会社のつながり、部署単位の情報までを整理・検索できます。

「どの企業がどのグループに属しているか」「意思決定に関わる部署はどこか」などを把握でき、より確度の高いターゲティングを実現することでABM戦略の精度向上に貢献します。

（３）顧客データの強化に活用

保有する顧客データをアップロードして企業名称や電話番号などをもとに照合・統合することで、正確な業種・所在地などの基本情報に加え属性やタグ情報を補完することが可能です。これにより顧客データのメンテナンスが効率化され、データの鮮度・網羅性の向上、構造化を支援いたします。

（４）使いやすい直感的な検索インターフェース

シンプルで直感的な操作性を備えており、簡単なクリック操作で検索条件の選択ができ、検索後のリスト出力もスムーズに行えます。営業リスト化やマーケティングへの活用まで業務の効率化を支援いたします。

＜iタウンDBサーチ 検索画面イメージ＞

（５）サブスクリプションで提供

ご利用期間やデータ項目数に応じてリーズナブルな価格帯から複数のプランを用意し、初期費用不要でコスト管理しやすく導入しやすいサブスクリプションで、幅広いお客さまに対応する料金で提供いたします。提供料金は、お客さまご利用内容により異なります。

※1 本サービスのご利用には別途お申込みが必要です。

※2 本サービスのご利用にかかる通信料は、お客さまのご負担となります。

※3 2025年9月末時点

2．サービス提供開始予定

2025年11月4日（火）

3．ウェビナー案内

本サービスの提供開始にあたりウェビナーを開催いたします。

サービス概要や活用事例、デモンストレーションなどを予定しています。

※4 ウェビナー配信ツール

※5 セミナーの内容は予告なく変更する可能性があります。

4．iタウンDBについて

iタウンDB （iタウンページデータベースの略称）は、NTTタウンページが2000年より運営する総合ライフポータルサイト「iタウンページ」に掲載されている企業データに加え、独自に収集・蓄積してきた企業データを統合した国内最大級※6（約800万件※7）の高精度な企業データベースです。約2,000業種※8に分類された本データは、日々メンテナンスされており、常に最新かつ信頼性が高いデータを提供しています。また第三者提供に同意されたオプトイン情報※9を使用しているため安心してご活用いただけます。

さらに法人番号・資本金・従業員数などの付加価値情報も保有しており、ターゲットリストの作成や市場分析の精度を飛躍的に向上させることで、マーケティング戦略の効率化と成果の最大化を支援します。

加えて、任意の期間に新たに登録されたデータのみ抽出する「指定期間情報」や、地域・業種別の「統計データ」など、高度なデータ抽出機能を備えており信頼性の高いデータ基盤として多くの企業さまにご活用いただいております。

※6 ｉタウンDBは日本の民営事業所数516万事業所（2021年6月現在 総務省統計局サイトhttps://www.stat.go.jp）を上回る網羅性の高い件数を収録しています。

※7 2025年9月末時点

※8 2025年9月末時点

※9 一部オプトアウトデータも含まれます。

※10 商品名及びロゴマークは現在、商標登録出願中です。

5．今後の展望

NTTタウンページでは、お客さまの集客や売上拡大など、ビジネスの成長に向けた課題解決を支援するため、iタウンDBの更なる情報量の拡充と品質向上に継続的に取り組みます。今後は、CRMやCDPとのAPI連携を通じて、顧客システムとのシームレスな連携を実現し、データ活用の自動化や業務効率化をさらに推進してまいります。

NTTタウンページは、お客さまの多様な業務課題の解決に貢献し、今後も最適な価値を提供し続ける「Your Marketing Partner」として、企業の持続的な成長と地域社会の発展に貢献してまいります。

