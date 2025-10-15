【JPIセミナー】「Well-Being×DXが拓く渋谷区ならではの次世代のまちづくり」11月5日(水)開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、渋谷区　副区長　松澤 香 氏を招聘し、Well-Being×DXが拓く渋谷区ならではの次世代のまちづくりについて詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17581(https://www.jpi.co.jp/seminar/17581?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

データ活用と官民共創で実現する「ちがいを ちからに 変える街。」


Well-Being×DXが拓く渋谷区ならではの次世代のまちづくり


〔開催日時〕

2025年11月05日(水) 09:30 - 11:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

渋谷区


副区長


松澤　香 氏


〔講義概要〕

渋谷区は、基本構想「ちがいを　ちからに　変える街。」を掲げ、渋谷にかかわるすべての人、渋谷民のWell-Beingに取り組んでいます。


本講義では、アンケート調査を踏まえた渋谷区のWell-Beingのユニークな特徴を踏まえつつ、区政及び区役所におけるWell-Beingの具体的な様々な施策を、最先端のDX・データ活用推進の取り組みを含めてご紹介します。


また、住民に一番近い存在であるpublic service providerとしての地方自治体がどのようにWell-Beingに役立つのかを考察します。


〔講義項目〕

1. Well-Beingと渋谷区


　(1) 基本構想と「ちがいを　ちからに　変える街。」


　(2) 渋谷区にとっての「Well-Being」とは？


　(3) 渋谷区のWell-Beingアンケート調査と特徴


　(4) 国際的なWell-Being指標の構築の取り組み


2. 渋谷区の具体的施策の例


　(1) 教育～探求学習～いつでもどこでも学べる、教育DX


　(2) データ活用～シティダッシュボード、今後のデータヘルス～


　(3) デジタル地域通貨　ハチペイと関連施策の実施


　(4) デマンド交通の実証実験


　(5) シブカツ・アクティブシニアの活躍「渋谷ハチコウ大学」


　(6) オーバーツーリズム　きれいなまちづくり


　(7) スタートアップによる区の課題解決


　(8) 官民連携・わたしたちのウェルネスアクション


　(9) 防災DX・防災アプリや避難所運営の実証実験


　(10) 区民の声の区政への反映～区民意識調査・デジタル民主主義～


3. 渋谷区職員にとってのWell-Being


　(1) 職員の働き方改革～ダイバーシティ・テレワーク推進～


　(2) DX推進（生成AIの活用、オンライン手続き推進）


4. 関連質疑応答


5. 名刺交換・交流会


通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,640円（税込）


特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17581(https://www.jpi.co.jp/seminar/17581?utm_source=prtimes)


◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。


◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。


◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。



【お問合せ】




株式会社日本計画研究所


〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル


TEL.03-5793-9761　　FAX.03-5793-9767


URL　 https://www.jpi.co.jp





【JPI（日本計画研究所）について】


“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。