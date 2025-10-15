「ON THE HILL」が 2025年度グッドデザイン賞

株式会社ムサシ

株式会社ムサシ(兵庫県加古川市、代表取締役:岡本篤)が運営する文化コミュニティ複合施設ON THE HILL(オンザヒル)が2025年度グッドデザイン賞(主催:公益社団法人日本デザイン振興会)を受賞いた しました。

本施設は、「老朽施設をどこまでクリエイティブな場に変えられるか」という挑戦から生まれたプロジ ェクトです。もともと研修施設だった建物をリノベーションし、カフェ、レストラン、ベーカリー、骨董 店、コワーキングスペース、そして野外活動基地といった多彩な機能を、建物の内装と外構のみの改修に よって実現しました。建物と隣接する公園の自然との「境界を溶かす」空間設計により、利用者は四季の 移ろいを五感で感じながら過ごすことができます。

2022年のオープン以来、年間約8万人が訪れ、世代や職業を超えて多様な人々が日 常的に交流する場として親しまれ、単なる飲食施設にとどまらず、地域の新たなラ HP ンドマークとして広く認知されています。

グッドデザイン賞は良いデザインのプロダクトだけでなく、社会をより良くす る、課題を改善するデザインに贈られる賞です。ムサシはこれからも、“自然とたた かう”という理念のもと、人と自然、地域と社会が真に向き合い、共に創造していく ための場づくりに挑戦し続けてまいります。

HP

https://onthehill-hioka.jp/

「ON THE HILL」

審査委員の公開コメント

老朽化した施設を解体せず、創造的に再生したことに深く感銘を受けた。最小限の改装で最大限の効果を 生み出すというコンセプトが、デザインの随所に貫かれている。都会でも田舎でもない中規模都市で、公 民連携によりこの施設が成立したことは特筆すべき点である。カフェやコワーキング、イベント空間とい った多様な機能を内包することで、多世代・多目的な利用を促し、年間8万人もの人々を惹きつけてい る。単なる消費の場ではなく、人々の交流と学びを創出する「開かれた実験場」として機能している点 は、高く評価できる。全国的な課題であるベッドタウンの活性化に対し、具体的な解決策を示した模範的 事例であり、その社会的意義は極めて大きい。

グッドデザイン賞とは

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモー ションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の 向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されて います。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。 https://www.g-mark.org/

以前の様子現在の「ON THE HILL」

下記イベントにて、受賞作を展示します。

「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」 11/1(土) - 11/5(水) [5日間] 東京・六本木の東京ミッドタウンで開催。2025年度グッドデザイン賞の全受賞作を紹介するイベント。

【お問い合せ】 株式会社ムサシ広報担当:浅田陽子(asada@musashi-mfg.com)

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1、TEL:079-429-0634