なごやエンタメ祭り2025 「歌うま／ナモ-1／アイドルコンテスト」参加者募集のお知らせ

株式会社NDP


　株式会社NDPは、昨年に続き『なごやエンタメ祭り』を開催いたします。毎年、愛知県・名古屋を拠点に、音楽・カルチャー・グルメなど多彩なコンテンツを発信する『なごやエンタメ祭り』。地元メディアと連携しながら地域の新しい才能を掘り起こす本イベントは、2023年の初開催以来、東海エリア最大級のエンタメフェスへと成長。2025年は開催時期を涼しい秋へ移し、11月23日（日）・24日（月・祝）の2日間にわたり、名古屋の栄地域一帯をお祭り色に染めます。



　なかでも、音楽や芸能の未来を切り拓く才能を発掘すべく、下記の3大コンテストの参加者を広く募集いたします。



■コンテスト概要


★ 歌うまNO.1コンテスト

カラオケを用いた歌唱バトル形式。歌唱技術・表現力・オリジナリティなどを総合評価。





★ ナモ-1グランプリ

笑い・コント・漫才など、お笑いパフォーマンスを 観客に届ける、“名古屋の笑い” を全国に。




★ NAGOYAアイドルコンテスト

グループまたはソロは不問。ステージパフォーマンス、キャラクター性、ファン魅了度を審査。






■応募資格



・プロ／アマ不問


・16歳以上の方


（その他応募資格はHPでご確認ください）




■応募方法



・エンタメ祭り公式HPのエントリーフォームから必要事項入力および映像提出


・一次書類審査 応募締切：2025年10月29日（水）23:59まで



　　HP：https://nagoya-summerfes.com/nem/


　　　　　※エントリーフィー1組1,000円（税込）



■スケジュール　※通過者のみにご連絡いたします




※予選以降は世界アイドル共和国（名古屋市中区栄）で開催します。


　・予選ステージ：2025年11月9日（日）


　・準決勝/決勝ステージ：2025年11月23日（日）




　プロ・アマ問わず、16歳以上でエンタメへの熱意があればどなたでもご応募可能です。


優勝者には、なごやエンタメ祭りでのステージ出演、またはメディア出演等などを予定していますので、ぜひ応募をお待ちしております！




■イベント概要


なごやエンタメ祭り 2025


日時：2025年11月23日（日）～11月24日（月・祝）


会場：中部電力MIRAI TOWER 3F / メディアヒロバ / サカエヒロバス / 世界アイドル共和国


主催：なごやエンタメ祭り実行委員会



【問い合わせ】


なごやエンタメ祭り実行委員会


公式サイト：https://nagoya-summerfes.com/nem/