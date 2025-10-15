タイで日本のスキー・スノーボードが人気！訪日旅行メディア「Talon Japan」と、SURF&SNOWが情報提携

株式会社インプレイ

国内最大級のスキー場予約・情報プラットフォーム「SURF&SNOW」を運営する株式会社インプレイ（以下、SURF&SNOW）は、株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、インバウンドプロモーション事業を行う株式会社インバウンド・バズ（本社：東京都港区、代表取締役：木村 好志、以下 インバウンド・バズ）と日本の文化である「雪」の魅力発信の為、情報連携による業務提携をいたしました。

インバウンド・バズが運営するタイ人向け訪日旅行メディア「Talon Japan(https://www.talonjapan.com/)」と、日本のスキー場情報サイト「SURF&SNOW(https://www.talonjapan.com/)」が保有する全国のスキー場ネットワークを活用し、タイを中心とした訪日観光客に向けて、スキー場やウィンターリゾートの魅力を効果的に発信し、国内のスキー場やウィンターリゾートの集客に貢献する仕組みを構築します。

提携の背景と狙い

Talon Japan

タイをはじめとするASEAN（東南アジア主要6ヵ国：インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）からの訪日観光客は年々増加し、2024年の年間では430万人以上が来日しており過去最高を記録しました（※1）。特にタイの訪日観光客はリピート率が70％以上と割合が高く（※2）、また、観光庁（国土交通省）の「インバウンド消費動向調査（2024年年間 集計表）」によると、タイ人の「次回（日本訪問時に）したいこと」では「自然・景勝地観光」の回答率が46.2％、「四季の体感（花見・紅葉・雪等）」が28.8％、「スキー・スノーボード」が22.1％と、日本食やショッピング以外の「自然観賞・体験」「ウィンタースポーツ」への関心があることがわかります（※3）。一方、スキー場やウィンターリゾートを運営する企業によると、訪日観光客の集客に関して、言語対応や情報不足などの課題を感じているとのことです。

「SURF&SNOW」が持つ豊富なスキー場ネットワークと、インバウンド・バズが運営する、月間PV数約60万でFacebookグループは120万人以上のメンバーを有する、タイ人向けの日本旅行サイト「Talon Japan」を組み合わせ、旅前・旅中のプロモーションからスキー場利用・サービス消費につなげる一貫した集客支援が可能となります。

本業務提携による提供サービスイメージ

・「Talon Japan(https://www.talonjapan.com/)」でのスキー特集記事の掲載

・Facebookコミュニティ（120万人規模）でのスキー関連情報の拡散

・スキー場利用に必要となる商品掲載による現地来場促進

・訪日観光客向けのスキー場・積雪情報サイトJAPAN SKI GUIDE(https://japan-skiguide.com/)との連携により、「Talon Japan」からのスキー場利用関連チケットの購入導線を整備（「JAPAN SKI GUIDE」のタイ語版は11月公開予定）

これらにより、訪日前の情報収集段階から訪日中の行動まで、スキーや冬の観光体験を自然に組み込むことができ、地方の観光施設・宿泊施設・飲食店の集客にも貢献します。

また、タイ人インフルエンサーによるスキー体験のファムトリップや、地方自治体との連携によるプロモーションも検討しており、冬の日本を訪れる訪日タイ観光客に向けた新たな観光需要の創出を目指します。

「Talon Japan」について

「Talon Japan」は日本の情報を紹介するタイ語のWebサイト運営と、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人120万人以上（2025年8月時点）のコミュニティを有するFacebookグループ運営事業をしており、日々多くのタイ人に向けて、日本の観光スポットや旅に役立つ情報などを発信しています。インバウンド・バズは、「Talon Japan」のコミュニティ運営において、タイからの観光客を誘致したい日系企業や地方自治体の魅力を広告掲載などで情報発信し、インバウンドプロモーション支援を行っております。

Talon Japan：https://www.talonjapan.com/

※1：参照 日本政府観光局「訪日外客数（2024 年 12 月および年間推計値）」、JETRO ビジネス短信「2024年のASEAN主要6カ国の訪日外客数、400万人超えで過去最高」

※2：参照 観光庁（国土交通省） 「2024年年間 訪日外国人の消費動向 インバウンド消費動向調査結果及び分析 」

※3：参照 観光庁（国土交通省）「インバウンド消費動向調査（2024年年間 集計表）」

Talon Japan

https://www.talonjapan.com/

SURF&SNOWについて

国内最大級のスキー場・積雪情報サイト「SURF&SNOW」は、インターネットが普及し始めて間もないころから、ウィンタースポーツリゾートに関する多くの情報を調査・発信しているWEBサイトです。ウィンタースポーツに関わるスキー場やスキー場利用者に対して、最新且つ正確な情報だけではなく、スキーリゾートを取り巻く情報を皆様へ提供し、ウィンタースポーツから少し離れてしまっている方や、これから始めたい人など、幅広い視点でウィンターリゾートの情報を掲載しております。

■インバウンド版「JAPAN SKI GUIDE」

https://japan-skiguide.com/

■リフト券早割

https://surfsnow.jp/shop/ticket/

■スキースクール予約サイト「スティーチ」

https://steach.jp/snow/

企業情報

会社名 ：株式会社インバウンド・バズ

所在地 ：東京都港区虎ノ門四丁目１番13号プライムテラス神谷町9階

設立 ：2025年2月

代表者 ：代表取締役 木村 好志

事業内容 ：インバウンドメディア運営、インバウンドプロモーション支援

URL ：https://inboundbuzz.co.jp/

企業や自治体向けに、訪日外国人を対象としたプロモーション支援を行っています。タイ最大級の訪日タイ人向けWebメディア「Talon Japan」運営の他、Webマーケティングや広告運用、ファムトリップ、KOLキャスティングなど、マーケティング活動を総合的にサポートしています。

会社名 ：株式会社インプレイ

所在地 ：東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿13F

設立 ：2020年2月

代表者 ：代表取締役 田口 直樹

事業内容 ：スキー場情報サイト・スクール予約サイト運営、スポーツ・レジャー関連サービスおよび運用ツール開発等

URL ：https://implay.co.jp/

※株式会社インプレイはSG グループ株式会社のグループ会社です。

グループ会社：株式会社サウンズグッド、株式会社グレフ、株式会社ドライブトライブ、株式会社ジャストファイン、株式会社プラス・ピボット、一般社団法人日本料飲外国人雇用協会、株式会社サウンズグッド・リテール