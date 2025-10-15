USB4 外付SSD PG10 Pro 16TBを発売

ProGrade Digital Incorporated

ProGrade Digital Inc.（プログレードデジタル本社：米国カリフォルニア州サンノゼ）は、USB4 40Gbps 外付SSD PG10 Proに16TB, 8TB V2, 4TB V2を追加し、Amazon.co.jp ProGrade Digital Inc.ストアで販売を開始しました。税込価格は16TB 495,000円、8TB V2 231,000円、4TB V2 132,000円です。

PG10 Pro SSD 16TBは、バスパワー対応のUSB4外付SSDとしては業界最大容量で、最大読込速度2500MB/秒、最大書込速度 2500MB/秒、持続書込速度2000MB/秒を実現します。独自に設計されたハウジングと内部ヒートシンクにより、数TB データファイルでも継続的に高速転送できます。

8TB V2および4TB V2は、最大読込速度3000MB/秒、最大書込速度 3000MB/秒、持続書込速度2500MB/秒を実現し、従来のV1（バージョン１）から各500MB/秒の高速化を図りました。

PG10 Pro SSDシリーズの底面には特許取得済み磁石が装備されており、付属のメタルプレートなどを使用することで、任意の場所に固定することができ、転送中にケーブルが外れるなどの事故を防ぐことができます。

プログレードデジタル・チーフマーケティングオフィサーのマーク・ルイスは次のように述べています。「16TBという高容量でありながら、安定した持続書込み速度を実現する外付SSDの誕生は、単なるスペック上の画期的な出来事を超えて、ワークフロー革命といえます」「クリエイターの皆さんが、撮影現場、中継ポイント、編集プロダクション、どの現場でも、より迅速かつ効率的に途切れることなく作業を継続することができます」「プログレードデジタルは、今後も最高品質のプロフェッショナルグレードのメモリーカードおよびワークフローソリューションを提供してまいります」

■プログレードデジタル日本語ホームページ

https://www.progradedigital.com/japan

■プログレードデジタル・アマゾンストア

https://www.amazon.co.jp/progradedigital

※ProGrade Digital は、SDXC、microSDXC、CFast 2.0、4.0、CompactFlash、および CFexpress 商標の正規ライセンスを取得しています。リリース内のその他のブランド名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。



