インタラクティブ採用のMIL、採用担当者必見の「PIVOTスピンオフセミナー！」を開催

MIL株式会社

インタラクティブ体験でデジタルコミュニケーションを変革するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2025年10月16日（木）・17日（金）にオンラインセミナー「【PIVOTスピンオフ会！】SocioFutureと語る 本編では触れられなかった裏側、公開。～495h工数削減×遷移率38％UPの舞台裏～」を開催いたします。

本セミナーでは、ビジネス映像メディア「PIVOT」で注目を集めた“インタラクティブ採用”特集の続編として、SocioFuture株式会社をゲストに迎え、Z世代の心を動かす新しい採用コミュニケーションの実践事例をお届けします。

お申し込みはこちら :https://mil.movie/seminar/16371.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251016_pivot_webinar■ 開催背景

少子化による採用難や学生優位の売り手市場が続く中、企業の多くが以下のような課題を抱えています。

「説明会を開催しても、エントリーに結びつかない」

「説明会運営の工数がリソースを圧迫している」

「学生フォローまで手が回らず、内定を辞退されてしまう」

一方で、就職活動を行うZ世代の学生は「効率的に情報収集したい」「自分に合う会社を見極めたい」と考えており、従来型の一方向的な説明会だけでは、企業の魅力が伝わりにくくなっています。

こうした背景から、学生一人ひとりに合わせた情報提供と“体験”を重視する「インタラクティブ採用」に注目が集まっています。

■ セミナー概要

本セミナーでは、SocioFuture株式会社がインタラクティブ採用を導入し、説明会工数495時間削減・遷移率38％UPを実現した事例を深掘りします。

開催日時

１. 2025年10月16日（木）12:00～12:45

開催形式

オンライン配信（参加無料）

お申し込みはこちら :https://mil.movie/seminar/16371.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251016_pivot_webinar

■ 登壇者

射場 純 氏

SocioFuture株式会社

人事総務本部 採用部 新卒採用課

2021年に日本ATM株式会社（現SocioFuture）入社。 営業職では、主にネットバンクやクレジットカード会社を担当。 その後、業務運営職として「ATM監視業務」の運営部を経て、2024年から現職の新卒採用に従事。



光岡 敦

MIL株式会社 代表取締役CEO

2006年に株式会社ブランディングテクノロジー入社。 Web制作・Webコンサルティングに従事。 2009年に株式会社ファインズを共同創業し取締役に就任。非営業組織を管掌。また新規事業責任者を担当。2013年に株式会社ユープラスを創業し、洋服着せ替えシステム、Webサイト制作、SNS・メディア運用などの事業を展開。 その中のインタラクティブ動画プラットフォーム事業をカーブアウトし、2018年3月にMIL株式会社を創業。

山田 耕平

MIL株式会社 執行役員

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントに入社後、マーケティング、コンテンツプロデュースに携わる。その後、SNOW Japan株式会社（LINE株式会社系列）にてグローバルでのアプリの普及、DL促進をミッションとして、IPとのコンテンツ協業を目的とした契約締結までの提携業務を担当。2019年4月、MIL株式会社に入社。事業開発、カスタマーサクセス部長 兼 クリエイティブ部長の職務を通じ、多岐にわたるインタラクティブコンテンツの設計や顧客との伴走体制の構築に従事。2024年12月よりマーケティングマネージャーに就任。

■こんな方におすすめ- 複数回開催の説明会運営にリソースが逼迫している方- 学生の熱量や関心度をデータで可視化したい方- 説明会からエントリーへの遷移率を高めたい方- Z世代とのコミュニケーションをアップデートしたい方お申し込みはこちら :https://eight-event.8card.net/hrcamp_recruit/?code=sp_01s&utm_source=sp

■ 関連動画（PIVOT公開中）

内定承諾率1.3倍の採用手法！学生に選ばれる「インタラクティブ採用」とは(https://youtu.be/1QAOBujN_ik)

公開記念「Recruit MIL」初月無料キャンペーンについて(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000035466.html)

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/