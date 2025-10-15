´ÔÎñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÈÂèÆó¤Î¥¹¥¿ー¥È¡É¤Ë¡£¸ÂÄê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸´°À®¡¢ÃíÌÜ¹â¤Þ¤ë¡ÖRED START¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥é¥Ü¥«¥Þ¥¯¥é¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥é¥Ü¥«¥Þ¥¯¥é¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡Ë¤Ï¡¢´ÔÎñµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRED START¡×¡Ê11·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÈÕ»Á²ñ¡£
¸½ºß¡¢»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL¡§https://www.redstart.life/
¢£ ³ÆÊýÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖRED START¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö´ÔÎñ¤ò¿ÍÀ¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿·¤·¤¤½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡×
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢
Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
📰 ·ÇºÜ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦¾ÅÆî¿Í¡ÊÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë
¡¦Beauty Post¡Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¦CREA¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡¦WebÈÇ¡Ë
»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÈÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¡É¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ÎÃû¤·¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡È´ÔÎñ¤ÎÀÖ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÂÄê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤¬´°À®
´ÔÎñ¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¡ÖÀÖ¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Îå«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ±¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿
RED START¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤¬´°À®¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¶»¤Ë¹ï¤à°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡µÇ°¸ÂÄê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸
¢£ ²ñ¾ì¤Ï¡Ö²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥ó ¡×Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®
ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡ÛÁ°ºÚ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡õ²¶¤Î¥Ùー¥«¥êー¡¢µûÎÁÍý¡¢¥í¥Ã¥·ー¥Ë¡¢¥Ç¥¶ー¥È
¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÈºÆ²ñ¤¬¸òºø¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿©»ö¥¤¥áー¥¸
¢£ Ì¦Ç¯¥«¥Ã¥È¥½ー¤òµÇ°ÉÊ¤Ë
¾¼ÏÂ40Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥«¥Ã¥È¥½ー¤òÆÃÊÌÀ©ºî¡£
ËÏÀ÷¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÀ÷¹©¾ì¡¢¥¿¥°¤ÏÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê»Å»ö¡£
¡ÈÃ¦Èé¡É¡ÈºÆÀ¸¡É¡ÈÀ®Ä¹¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¦¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤òÀÀ¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë
¢£ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê»°Éô¹½À®¡Ë
¡ÚÂè1Éô¡Û´¥ÇÕ¤È¤È¤â¤Ë³«Ëë¡£
¡¡¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¡È¤À¤¸¤ã¤ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2Éô¡ÛÈþ¿©¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î½Ë±ã¤È¸òÎ®¤Î»þ´Ö¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤È¤Î¸ì¤é¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3Éô¡Û¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬Àë¸À¡×¡£
¡¡´ÔÎñ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈÕ»Á²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö´ÔÎñ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂèÆó¤Î¥¹¥¿ー¥È¡É¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¾Ð¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¯¡¢¤³¤Î²ñ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤â¤É¤¦¤¾¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥é¥Ü¥«¥Þ¥¯¥é ÂåÉ½¼èÄùÌò Á°ÅÄ ÍÈþ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30～21:30¡Ê³«¾ì18:00¡Ë
²ñ¾ì¡§²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥ó Âç¼êÄ®
ÂÐ¾Ý¡§¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ê1965Ç¯¡Ë1·î1Æü～12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ
Äê°÷¡§50Ì¾ÍÍ
»²²ÃÈñ¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§brainlab.k.jp@gmail.com
¿´¤ò¹þ¤á¤Æ
¡ÈRED START¡É¤Ï¡¢´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦¤À¤±¤Î²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±À¤Âå¤¬ºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤È¤â¤Ë¸ì¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¡×¡£
¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó
¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Ìë¤Ø¡£
#¾¼ÏÂ40Ç¯À¸ ¡ô´ÔÎñ ¡ôRED START #¥¤¥Ù¥ó¥È