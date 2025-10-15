ETS JapanとSocra AIが提携、TOEFL iBT2026年形式対応のAI学習アプリ「Santa」を日本でリリース

Riiid Inc.

Socra AI Inc.（旧Riiid Inc.、東京都中央区、代表：文熔柱）は、ETS Japan（東京都千代田区、カントリーマネージャー：塩崎修健）とパートナーシップを締結し、TOEFL iBT 2026年形式に対応したAI英語学習アプリ「Santa」を日本で提供開始します。

今回の連携により、ETS公式コンテンツに基づく本番形式の学習体験と、AIによる個別最適化サポートを組み合わせ、学習時間を最小化しながらスコア向上を実現します。

■ Santaの特徴

1. ETS公式コンテンツを使用し、実際の試験と同じ形式・難易度を再現

2. 最新出題傾向を反映した学習カリキュラムで試験本番に近い学習環境を提供

3. ETS採点プログラムを活用した客観的なスコア評価

4. リアルタイム無制限添削サービスで学習者を個別にサポート

「Santa」は、AIを活用して従来のTOEFL対策とは一線を画す学習体験を提供し、学習者のTOEFL(R)対策を全面的にサポートします。

■【正式リリース前】特別キャンペーン！

「Santa」のTOEFL新形式対応学習機能は2025年11月より提供予定です。

それに先立ち、TOEFL iBT受験チケット付きプランが27,000円で入手できる特別キャンペーンを実施中です。

受験チケット有効期間：1年間

対応試験：新形式・現行形式の両方で利用可能

TOEFL iBT受験チケット付き学習プラン：27,000円（通常55,800円を半額以下でご提供）

詳細・申込はこちら：https://ai.aitutorsanta.com/toefl

＜Santaについて＞

SantaはSocra AIが2017年にリリースしたAIベースのTOEIC学習ソリューションです。独自のAI技術を活用して学習者の実力を分析し、弱点を診断して最適な問題をレコメンド。個別最適化された学習でTOEIC・TOEFLスコアの向上をサポートします。

＜ETS Japan 合同会社について＞

東京を拠点とするETS Japanは、米国ニュージャージー州プリンストンに本社を置く、教育サービスの非営利団体ETSの子会社です。英語力の証明として、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど英語圏の100％の教育機関や、世界160カ国13,000以上の教育機関でそのスコアが認められているTOEFL(R)テストのほか、海外MBA・大学院留学で必要とされるGRE(R)テスト、各種テスト教材、ライティング添削ツールCriterionなど、様々な評価ツールや学習ツールを提供しています。最先端の研究に基づいた公正で信頼性の高いそれらのツールを提供することで、すべての学習者が個々の可能性を最大限高めることができる機会の創出と社会貢献を目指しています。

＜Socra AI Inc.について＞

Socra AI Inc .は、独自のAI技術力を基盤に革新的な学習経験ソリューションを提供するAIEd（AI in Education）分野のリーディングスタートアップです。2017年にTOEIC試験のためのAI学習ソリューション「Santa」をローンチし、AI教育市場の幕を開けました。その可能性を認められ、2021年5月にソフトバンク・ビジョン・ファンド2からの資金調達に成功し、グローバル市場での成長性も証明しました。2023年12月には「リアルクラス」でよく知られている韓国の英語学習コンテンツ会社「クオルソン（Qualson）」を買収し、学習コンテンツ制作・提供ノウハウまで確保し、持続的な成長に乗り出しています。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Socra AI Inc. 広報担当

メールアドレス：jp_pr@riiid.co