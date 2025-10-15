comicoがBL特化のWEBTOON漫画賞を初開催！入賞者全員に担当付き！ 30コマから応募可＆着色不要！

NHN comico株式会社

NHN comico株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭）が運営する漫画アプリ「comico」は、本日10月15日（水）に「comico WEBTOON BL漫画賞」を初めて開催いたします。あわせて、人気WEBTOON BL作品を対象とした無料話増量キャンペーンも実施いたします。

■「comico WEBTOON BL漫画賞」特設ページ⇒

https://www.comico.jp/challenge/contest/event/124

comicoでは近年、「BL」を強化ジャンルの一つとして位置づけ、作品制作に注力しています。BL漫画情報サイトの「ちるちる」が主催する漫画賞『BLアワード』のwebtoon部門では、comicoオリジナルBLである『変態ストーカーに狙われてます』が2024年に3位、2025年に5位を獲得。さらに、『運命の番じゃないなら今夜だけ』が2025年に12位にランクインするなど、comico発のWEBTOON BLが高い評価と人気を得ています。

この度、comicoでは、さらなるBLジャンルのヒット作の輩出を目的に、BLに特化したWEBTOON漫画賞を初めて開催します。BLを題材にした読切のWEBTOONであれば、ラブコメやシリアスなど、自由に応募可能です。30コマ（見開き漫画換算で約5ページ）から応募でき、原稿の着色は不要。プロ／アマ・年齢・性別に関係なく、どなたでもご応募いただけます。

「グランプリ」「準グランプリ」「期待賞」に選ばれた入賞者には賞金が授与されるほか、すべての入賞者に担当編集者がつきます。「作家第一主義」を掲げるcomico編集部が、デビューに向けて全面的にサポートいたします。

■「comico WEBTOON BL漫画賞」概要

●開催スケジュール

・募集開始：2025年10月15日(水）

・募集終了：2026年1月15日（木）23:59

・結果発表：2026年3月頃を予定

●賞金

・グランプリ

30万円＋副賞：担当付き

・準グランプリ

15万円＋副賞：担当付き

・期待賞

3万円＋副賞：担当付き

●応募条件

・オリジナル作品で、日本語で制作されたもの（海外からの応募も可）

・30コマ（見開き漫画換算5ページ程度）以上の読切作品であること

・原稿の着色は不要

・応募者本人のオリジナル作品であれば、個人サイトや同人誌などで発表済みでも応募可。ただし、他社で商業発表済の作品、営利目的で利用された作品、既に他のコンテストで表彰された作品およびそれらの番外編の作品は選考対象外

・二次創作の応募は不可

●審査員

comico編集部

※応募条件、応募方法等の詳細は、

特設ページ（https://www.comico.jp/challenge/contest/event/124）にてご確認ください。

●開催記念キャンペーン概要

本漫画賞の開催を記念し、comicoの人気WEBTOON BLの無料話増量キャンペーンも実施します。

●開催期間：2025年10月15日(水)0:00～10月28日(火)23:59

●対象作品：

１.『ヒロインには渡さない！』

作：輝林

https://www.comico.jp/comic/907

33話まで無料

２.『カタコイ日記』

作：綾瀬まの

https://www.comico.jp/comic/906

22話まで無料

３.『三津原主任はめちゃくちゃにされたい』

作：たたたん

https://www.comico.jp/comic/9682

21話まで無料

４.『山田くんは優しすぎる』

作：ちはこ

https://www.comico.jp/comic/7250

22話まで無料

５.『ブラックホールディスコ』

作：滝城みきたか

https://www.comico.jp/comic/951

51話まで無料

６.『お前のアレを俺にちょうだい！』

作：綾瀬まの

https://www.comico.jp/comic/7501

6話まで無料

■comico 概要

スマートフォンに最適化した「タテカラー(R)」の閲覧環境が特長の漫画アプリ（iOS／Android／WEB版）。多彩なジャンルのオリジナル漫画と外部IP作品を定期掲載しているほか、各出版社の人気作も配信。

国内のダウンロード数は2,500万件を突破中。

◆サービス名：comico

◆サービス開始日：2013年10月31日

◆利用料金：基本無料

◆国内ダウンロード数：2,500万ダウンロード

(C)NHN comico Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/comico/id721512660

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.comico

※ タテカラーは、NHN comico株式会社の登録商標です。

※ Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※ iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。