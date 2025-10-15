国内トップクラスの胡蝶蘭農家が挑む、サステナブルな挑戦。

ミュージックセキュリティーズ株式会社

この度、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝、以下「ミュージックセキュリティーズ」）が運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」にて、国内トップクラスの胡蝶蘭生産量を誇る専門農家・有限会社ヒカル・オーキッド（和歌山県有田市）が取り組む環境配慮型胡蝶蘭ブランド「FOR EARTH（フォアス）」の商品開発を支援するファンドを募集開始しました。



本ファンドでは、胡蝶蘭の苗等の資金を募集し、より多くの人に“環境に配慮した胡蝶蘭を身近に感じてもらうこと“を目的としています。

出資者特典として、”自宅で楽しめる胡蝶蘭”『フォアスシリーズ』（送料税込4,800円～33,000円相当）を、口数に応じてお届けいたします。

ヒカル・オーキッドの歩みと革新

ヒカル・オーキッドは、和歌山県有田市にて創業以来40年にわたり、国内トップクラスの胡蝶蘭生産量を誇る専門農家です。

これまでに14の特許・意匠を取得し、農林水産大臣賞をはじめとする数々の受賞歴を持つなど、その技術力と品質は高く評価されています。

有田市の温暖な気候と豊富な日照時間は、東南アジア原産の胡蝶蘭にとって理想的な環境であり、花の大きさや色艶、根の力強さまで際立つ高品質な株の安定生産を可能にしています。

近年では、世界初※となる環境配慮型胡蝶蘭ブランド「FOR EARTH（フォアス）」を開発。

土を使わず、支柱や鉢などの資材もすべて天然素材に置き換えることで、不燃ごみゼロを実現しました。

さらに、花が終わった苗を回収・再育生する循環型モデルにも取り組み、持続可能な社会の実現に向けた革新的な挑戦を続けています。

※営業者調べ

胡蝶蘭をもっと身近に ― カフェ＆グリーン事業の展開

2024年11月、ヒカル・オーキッドは胡蝶蘭の魅力を五感で体験できる商業施設「HIKARU ORCHIDS Gallery&Shop Cafe」をオープンしました。

▲胡蝶蘭をイメージした和菓子

地元有田で人気のパティシエや和菓子職人がつくった、地元のフルーツをふんだんに使った極上スイーツを味わいながら、季節ごとに彩り豊かな胡蝶蘭や植物の展示を楽しめます。

さらに、植え替えワークショップなどの体験型イベントを通じて、胡蝶蘭や植物に親しむ文化を広めるとともに、ブランド価値の向上にもつなげていきます。

週末には県内外からカップルや家族連れが訪れ、若い世代が胡蝶蘭や植物に触れるきっかけを創出。



ギャラリー1階のショップでは、一輪から購入可能で、自宅用や贈答用の多彩な品種を手軽に楽しめる他、ギャラリー2階は、オフィス環境を自然に近づけるバイオフィリックデザイン（空間）を提供するショールームとして活用予定です。

働く人のストレスを軽減し、働く人と企業のウェルビーイングを向上させる、生産農家だからこそできる持続可能な社会の実現を目指しており、将来的には、胡蝶蘭事業に次ぐ第二の収益に育てたいと考えています。



ヒカル・オーキッドでは自然と共生・共成することで幸せになる体験型・販売型の事業展開により、会社の持続的な成長、ブランド価値の向上、持続可能な社会の実現を目指しています。

ファンド名：幸せを呼ぶ花 胡蝶蘭ファンド(https://www.securite.jp/fund/detail/8483)

募集金額：1,200万円

一口金額： 32,400円（内訳：出資金30,000円 取扱手数料2,400円）

資金使途と目的：

- 胡蝶蘭の苗等の資金- 環境に配慮した胡蝶蘭を身近に感じてもらいたい

事業のポイント：

- 国内トップクラスの胡蝶蘭農家 ― ヒカル・オーキッド- コロナ禍で直面した逆風と、新たな一歩- 胡蝶蘭をもっと身近に ― カフェ＆グリーン事業の展開

特典：

出資口数に応じた胡蝶蘭をお届けします。

詳細はファンドページ(https://www.securite.jp/fund/detail/8483)からご確認ください。

ファンドページ：幸せを呼ぶ花 胡蝶蘭ファンド｜セキュリテ(https://www.securite.jp/fund/detail/8483)

※当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。

