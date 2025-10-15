株式会社TimeTree、広告配信プラットフォーム「TimeTree Ads」において、位置情報データを活用した来店計測機能の提供を開始

株式会社TimeTree

株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川 泰斗、以下TimeTree）は、提供する共用カレンダーアプリ「TimeTree」の広告サービス「TimeTree Ads」において、株式会社ブログウォッチャー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新村 生、以下ブログウォッチャー）と連携し、位置情報データを活用した来店計測機能の提供を開始したことをお知らせします。

取り組み実施の背景

広告配信プラットフォーム「TimeTree Ads」では、グローバル6500万を超えるカレンダーシェアアプリ「TimeTree」のユーザーが登録する、累計130億超の予定という1st Partyデータを活用し、ライフイベントや実行動に基づく独自の広告配信を実現してまいりました。

また、自社の保有する予定データを外部の様々なデータと掛け合わせることで、広告主や媒体社に対し顧客に対する深い洞察を提供し、広告精度を向上することを目指しています。

関連リリース：https://timetreeapp.com/intl/ja/newsroom/2025-03-11/timetree-ads-docomo-dcr

こうした取り組みの一環として、オンライン広告によるオフラインの実行動への影響を可視化したいという近年のニーズの高まりにお応えするため、この度来店計測機能を提供することとなりました。

サービス概要と連携の特長

今回提供を開始する来店計測機能では、ブログウォッチャーの提供する位置情報データサービスを活用することで、位置情報データの取得を許諾しているユーザーがTimeTree Adsの広告に接触した後に、どの程度店舗に来店しているのかを計測することが可能になります。

これにより、広告主はオンラインでの広告接触からオフラインでの来店に至るまでのユーザー行動を把握できるようになり、マーケティング施策の最適化が期待できます。

今後もTimeTree Adsでは、「未来の行動」に密接に結び付いた予定データという自社独自の資産を活用し、決済データや検索データなど、より多様な外部データと掛け合わせながら広告ソリューションの提供価値を一層高めてまいります。

データの取り扱いについて

外部企業とのデータ連携にあたっては、TimeTreeのプライバシーポリシー（https://timetreeapp.com/intl/ja/terms/privacy）に則り、個人情報保護法をはじめとする関係法令を厳格に遵守しております。本取り組みにおけるデータの紐づけにあたり、TimeTree内では広告接触ログのデータのみを使用しており、個人の特定ができる項目は含まれません。

また、ブログウォッチャーが活用している位置情報データについては、提携アプリをダウンロードしていて、かつ位置情報取得を許可したユーザーの情報のみを利用しています。

ブログウォッチャー社のデータの取得・活用について、詳しくは以下をご覧ください： https://www.blogwatcher.co.jp/terms/

TimeTree Adsについて

TimeTree Adsは、「予定」へのターゲティングとカレンダーサービスならではのUI・UXを活かしたプロモーションを特徴とする広告ソリューションです。

グローバル6500万以上のユーザーが利用する「TimeTree」に毎日登録されるさまざまな「予定」。TimeTree Adsはカレンダーサービスならではのデータを活用して、ユーザーのこれからの予定や行動にあわせた最適なターゲティングを実現します。

「TimeTree Ads」公式サイト：https://timetreeapp.com/intl/ja/ads

株式会社TimeTree会社概要

株式会社ブログウォッチャー会社概要

- 社名：株式会社TimeTree（英語表記：TimeTree, Inc.）- 設立：2014年9月1日- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）- 所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 住友不動産セントラルパークタワー18階- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の運営・開発- 所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル4F- 代表者：代表取締役社長 新村 生- 設立：2007年4月2日- URL： https://www.blogwatcher.co.jp/- 事業内容：- - 位置情報データプラットフォームによる位置情報関連サービス開発・提供- - SDKの提供や分析、広告配信、データ連携など