みあ（三月のパンタシア）待望の2作目となる長編小説『君の記憶だけない』が双葉文庫パステルNOVELから10月15日発売！　11月3日にはサイン会も開催！

株式会社双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：戸塚源久）は10代向けライト文芸の文庫レーベル「双葉文庫パステルNOVEL」より、『君の記憶だけない』（著：みあ）を10月15日（水）に発売いたしました。

『君の記憶だけない』表紙（帯付き） (C)朔月八雲/双葉社

著者・みあによる抜粋版の朗読配信も本日よりスタート。恋心が深まっていくたびに記憶を失っていくヒロイン・凛の葛藤を繊細に読み上げる。

▼『君の記憶だけない』抜粋版（Audible）はこちら

https://www.audible.co.jp/pd/B0FRS9ZS5H?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp(https://www.audible.co.jp/pd/B0FRS9ZS5H?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp)

さらに、小説とは違う角度からヒロイン・凛の思いを描いた、みあが作詞を手がけた楽曲「うたかたの声」が本日より先行配信スタート。

▼楽曲の配信URLはこちら

https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice

「うたかたの声」は、12月3日（水）発売の三月のパンタシア 10thシングル「あまのじゃくヒーロー」のカップリング曲としても収録されます。

＜三月のパンタシア 10th Single「あまのじゃくヒーロー」＞

作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

発売日：2025年12月3日（水）

【予約URL】https://3pasi.lnk.to/1203PKG

【先行配信中】https://3pasi.lnk.to/TwistedHero

さらにさらに！ 小説の発売を記念して11月3日（月）にタワーレコード錦糸町パルコ店でのイベント開催も決定！ 参加方法等、詳しくは下記URLよりご確認ください。

【イベント詳細】https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia

『君の記憶だけない』

＜あらすじ＞

彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──。兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。

書籍概要

(C)朔月八雲/双葉社

【タイトル】：『君の記憶だけない』

【発売日】：2025年10月15日

【判型】：A6

【定価】：726円 (本体660円)

【著者】：みあ（三月のパンタシア）

【出版社】：双葉社

【双葉社特設ページ】https://fr.futabasha.co.jp/special/pastel/

【『君の記憶だけない』特設ページ】https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/

【著者プロフィール】

みあ（三月のパンタシア）

終わりと始まりの物語を空想し、みあが描く青春小説を軸に楽曲を制作する音楽ユニット「三月のパンタシア」のボーカルとして活動。青春期という多感な感情の揺らぎを音楽に昇華しポップに描く。 2021年には、初の長編小説『さよならの空はあの青い花の輝きとよく似ていた』（幻冬舎）を刊行。 YouTubeでは動画総再生回数1億回を突破し、若者を中心に絶大な支持を集めている。

＜みあさんコメント＞

「本気の恋を自覚した瞬間、相手の記憶を喪失してしまうという稀有な病気を抱えた女の子・凛。

そして凛は、同い年の陸と運命的に出会ってしまう。

好きな人を忘れてしまうことも、好きな人に忘れられてしまうことも、どちらもひどく辛い立場ではあるのですが、

それでも、ふたりは一つの選択をします。

青く気高いその結末を、ぜひ読み届けてもらえたら嬉しいです。」

＜モーニング娘。’25野中美希さん 本作感想コメント＞

「どうして、こんなにも切ないのだろう。夢と恋を追いかけた二人に、胸を締めつけられました。」

【プロフィール】

野中美希

2014年９月30日にハロー！プロジェクト （モーニング娘。）に加入

2025年７月9日からモーニング娘。’25のリーダーに就任

読書好きとして知られ、自身のブログにて多数の書籍を紹介している