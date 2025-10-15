10月20日発売開始！吸収効率を追求した液体タイプのリポソーム白玉サプリ「リポビットGSHリキッド」がついに登場！
ベネビオ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 智彦）はこの度、体内への吸収効率を追求した液体リポソーム型サプリメント「リポビットGSHリキッド」を、2025年10月20日より全国エステサロンにて販売開始いたします。
初披露となるビューティーワールドジャパン大阪2025では、当社ブース【3-A012 】にて試飲していただけます。ご来場の際には、当社ブースで驚きの飲みやすさをご体感ください。
製品開発の背景とリキッド化の追求
当社が展開する「リポビット」ブランドは、栄養成分をリポソーム（脂質の二重層膜）に閉じ込めることで、体内への生体利用効率（バイオアベイラビリティ）を高める技術に注力しています。
既存の粉末タイプ「リポビットGSH」は、トルラ酵母エキス由来のシステインペプチドを配合し、多くのお客様の健康維持と美容のサポートに貢献してまいりました。
この度、さらにスピーディで効率的な摂取を実現するため、お客様からのご要望も多かった液体タイプを開発。独自の「リポソーム技術」を応用したリキッドフォーミュラとして、「リポビットGSHリキッド」を誕生させました。
■「リポビットGSH リキッド」の特長
1. 液体リポソームによる高効率アプローチ
成分を保護し、消化の影響を受けにくくするリポソーム技術を、そのまま液体に凝縮しました。液体タイプのため、水に溶かさずにそのまま摂取するなど、高い吸収効率を目指した摂取が可能です。
2. 白玉成分として知られるシステインペプチドを含むトルラ酵母エキスを配合
美容と健康に関心のある方から注目される白玉成分であるシステインペプチドを１日あたり１００mg配合。日々のコンディション維持をサポートします。
3. 手軽で続けやすい摂取方法
粉末を溶かす手間がなく、そのまま飲める液体タイプです。味にもこだわり、忙しい現代人が毎日続けやすいように工夫しました。
4. 鮮度を保つエアレスボトル採用
エアレスボトルを採用することで、使用時にボトル内に外気が逆流するのを防ぎます。これにより、内容物の酸化を防ぎ、デリケートなリポソーム成分の鮮度と品質を最後まで衛生的に保ちます。
■製品概要
製品名：リポビットGSHリキッド (Lipovit GSH L)
名称：酵母エキス・システインペプチド含有加工食品
内容量：450g（約30日分）
希望小売価格：8,000円（税抜）
発売日：2025年10月20日
販売場所：全国エステサロン（サロン専売品）
■今後の展開
ベネビオ株式会社は、「リポビットGSHリキッド」の提供を通じて、お客様のライフスタイルに合わせた最適な栄養摂取ソリューションを提案し、すべての方の健やかで美しい毎日をサポートしてまいります。
■会社概要
ベネビオ株式会社/benebio co.,Ltd.
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
TEL: 03-6804-6046
FAX: 03-6800-1410
設立 ：2017年7月7日
URL： https://www.lipovit.jp
■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先
ベネビオ株式会社 広報部 担当：瀬田
TEL： 03-6804-6046
Email： support@lipovit.jp