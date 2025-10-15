【2025/11/20（木）／12/3（水）】冬山デビュー応援！スノーシュー＆ワカン装備入門講座 アドベンチャーディバズ × finetrack｜finetrack BRAND STORE

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表 金山洋太郎）は、2025年11月20日（木）および12月3日（水）に、直営店 finetrack TOKYO BASE 1F特設会場にて、アウトドア企画・運営を手がける北村ポーリン氏を講師に迎え、冬山初心者向け講習会「スノーシューとワカンで学ぶ！冬山の歩き方と楽しみ方＆装備入門」を開催いたします。

本講習会では、近年人気が高まっている「スノーシュー」に加え、日本古来のカンジキである「ワカン」を取り上げます。両者の装着感や歩き方の違いを実物で比較しながら解説し、冬の里山散策から本格的な雪山まで、フィールドごとの楽しみ方を紹介します。さらに、冬山で注意すべき低体温症リスクや、安全に楽しむためのレイヤリング（重ね着）の基本知識も学べます。これから冬のアウトドアを始めたい方に最適な、実践的かつ入門編の講習会です。

イベント概要

- イベント概要開催日時- 2025年11月20日（木） 18:30～19:30- 2025年12月3日（水） 18:30～19:30

Google MAPで開く

- 定員数：各回 10名- 参加費：無料（finetrack公式アプリ登録が必須）- 講師：北村ポーリン（アドベンチャーディバズ主宰）

講習会内容（60分）

- スノーシュー & ワカンの違い（装着感・歩き方）- 写真で見るおすすめフィールド（里山散策・氷瀑・星空）- 冬山のリスクと対策（低体温症など）- 冬山装備・レイヤリングの基本- Q&Aタイム

講師紹介

北村ポーリン（アドベンチャーディバズ主宰）

「楽しくアウトドア！」をモットーに、テント泊縦走ツアー「テントむし山旅」や、地図読み講習「ぐるぐるナビ」シリーズを企画・運営。

NHKワールド番組「Let's Trek Japan」ではナビゲーターとして出演し、日本の山の魅力を世界に発信している。ナヴィゲーション・インストラクター資格を保有し、登山やアウトドアを身近に楽しめる場を提供している。

関連ツアー情報（アドベンチャーディバズ主催）





講習会で学んだ知識を実際のフィールドで体験できるツアーも予定されています。

1月31日（土） 日帰り

＜富士山＞雪の中から富士山を見上げるスノーシューツアー



2月14日（土）～15日（日） 1泊2日

＜八ヶ岳＞秘湯に泊まって挑むスノーシューツアー



2月21日（金）～23日（月・祝） 2泊3日

＜蔵王温泉＞巨大スノーモンスターと氷瀑に出会える「わかん」ツアー



3月20日（金・祝）～22日（日） 2泊3日

＜秋田八幡平＞秘境・八幡平で出会う圧巻のスノーモンスターツアー



詳細は、アドベンチャーディバズ(https://www.adventure-divas.com/)をご覧ください。

お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

- finetrack 公式サイト： https://www.finetrack.com/
- finetrack 【イベント情報】： https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/

イベントの詳細はこちら