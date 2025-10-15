ケーブルとワイヤレスの2Way充電！iPadの側面に吸着させるだけで充電ができるiPad用タッチペンを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ケーブル充電とワイヤレス充電の2Wayで使えるiPad用タッチペンを10月中旬より発売いたします。



USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルによる充電に加え、iPadの側面に磁石で吸着させてワイヤレス充電も可能なタッチペンです。USB Type-Cケーブルを使用した場合は、約30分の急速充電に対応します。

約1.6mmのペン先でイラスト制作などの繊細な作業に最適で、転がりにくいD型の軸形状を採用しています。ペアリング不要ですぐに使用できます。ペンの傾きを検知して線の太さを調整できるほか、手のひらが画面に触れても誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載しています。交換用ペン先が2個付属するほか、Apple Pencil(第1世代)など互換性のあるApple Pencil用のペン先との交換も可能です。

ワイヤレスとケーブル、2Way充電に対応！

- iPad本体に磁石で固定してワイヤレス充電。またはUSB Type-Cケーブルでの充電が可能な、2Way充電対応のiPad専用タッチペンです。- 約1.6mmの細いペン先で、細部まで書き込めるため細かい作業に最適です。- ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。▲ ペン先約1.6mmで繊細な描画が可能▲ 本製品とiPadのイメージ ※iPadは付属しません

■ 磁石で固定するだけでワイヤレス充電！

- タッチペンをiPadの側面に磁石でくっつけることで、ワイヤレス充電が可能です(※1)。- 不使用時はiPadに固定させておくだけで充電ができるため、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。- マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと固定しやすい形状です(※2)。※1：Apple Pencil Proをワイヤレス充電できるiPadには非対応です。またiPadの電源が切れていると充電ができません。※2：iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。▲ iPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能▲ 磁石でピタッとくっつく

■ USB Type-Cケーブルを使って急速充電

- USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約14.5時間の連続使用が可能です(※)。- 約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載(※)。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。※USB Type-C充電の場合です。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。▲ 本体のUSB Type-Cポートを使ってUSBケーブルによる充電も可能

精密描画にぴったりな機能を搭載

- ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。- ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているため、狙ったところに書き込みやすいです(※)。- パームリジェクション対応で、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。▲ 傾き検知機能とパームリジェクション機能を搭載

その他の特長

- 電源ボタンを2秒間長押しでオン/オフを切り替えるため誤作動を防ぎます。- 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。- ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。- 交換用のペン先2個と、USB Type-Cケーブルが付属しています。- ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。▲ 対応するApple Pencilのペン先とも交換可能▲ USB Type-Cの充電ケーブルと交換用ペン先2個が付属

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応機種：2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) (※1)- 材質：ペン先:POM、本体:ABS＋ポリカーボネート- 外形寸法/質量：全長約166mm、直径約8.9mm/約12g- ペン先寸法：約1.6mm- 使用時間：約14.5時間(※2)、充電時間：ワイヤレス:約180分、USB Type-C:約30分(※2)- 付属品：USB Type-C - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個※1：iOS 12.2以降に更新する必要があります。最新の対応確認済み機種は、エレコム・ホームページでご確認ください。※2：時間はあくまでも目安であり、使用状況や環境によって変化します。※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

型番：P-TPACSTAP11WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP11WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251014-05/

