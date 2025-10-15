マーケティングプロ人材を活用し、新たな集客チャネルを開拓

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、株式会社ポテンシャライト様のプロ人材活用事例記事を公開しました。

本記事では、同社がマーケティングプロ人材をアサインしたことで、新規チャネルからの集客拡大に成功した事例をご紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-potentialight/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes

■株式会社ポテンシャライト様について

株式会社ポテンシャライトではスタートアップ・ベンチャー企業向けの人材紹介、人事支援(採用支援・人材開発・組織開発）を展開しています。

人事支援部門では独自のノウハウに基づく魅力設計を用いた採用ブランディングをはじめ、採用戦略の策定、採用イベント・求人メディア運用における実務支援を行っています。採用業務の上流から下流まで幅広く対応できるのが特長です。

■抱えていた課題

- 人材紹介部門において、候補者（求職者）をより多く獲得したい- 集客チャネルを新たに開拓したいが、マーケティングノウハウが不足- 過去に依頼したマーケターは成果を出せず

同社の人材紹介部門では、候補者を転職サイトを中心に集めていましたが、オーガニックなチャネルによる獲得が十分ではないという課題を抱えていました。そこで、マーケティングに基づいた候補者獲得を強化していく方針を策定しましたが、社内には高度な知見がなかったたため、マーケティングに強いキャリーミーのプロ人材をアサインしました。

■成果

- 新チャネルへの展開で期待以上に応募が集まった- プロ人材がタスクやスケジュール管理もサポートし、無理なく運用できる体制に

プロ人材は社内のチームと一緒に求人票を作り、オーガニック検索など新しいチャネル経由の流入を担当。それまで転職メディアのみだった集客を他のチャネルでも展開できるようになり、応募が増加しました。プロ人材が施策の提案・アドバイスだけでなく、進捗管理などまできめ細かく伴走したことで、リソース不足でも施策を無理なく推進することができたと言います。

■人材紹介部門のディレクター・濱口マリア様 コメント（一部抜粋）

「キャリーミーさんのプロ人材は成果だけでなくベンチャーならではのスピード感や温度感を理解してくださっているので、とても助かっています。」

「マーケティングやセールス領域に強いプロ人材を、スキルとカルチャーの両面から選択し、ピンポイントでご紹介いただけるのは本当にありがたいです。」

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-potentialight/(https://carryme.jp/agent/case-potentialight/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」