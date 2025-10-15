AIM EVMが「2025年度グッドデザイン金賞」を受賞

エイム株式会社

2025年10月15日、エイム株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鈴木 幸典）の「AIM EVM」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）においてグッドデザイン金賞を受賞しました。

エイム株式会社は今後も、AIM EVMを通じて離島地域をはじめとする地域課題の解決に取り組むとともに、持続可能なモビリティ社会の実現を目指してまいります。

製品名称

AIM EVM

製品概要

「島に住む人、訪れる人、みんなが笑顔になるモビリティ」をコンセプトに、島嶼部・観光地に適したデザイン・性能・価格にこだわり開発された国土交通省「超小型モビリティ（認定車）」の基準を満たした2人乗り電気自動車です。

全長2.5m／全幅1.3mのコンパクトボディながら、大人2名が快適に乗れる室内空間と荷物用スペースを確保。最小回転半径3.5mや高トルクモーターによる登坂性能など、離島環境に適した設計が特長です。

家庭用100Vの給電機能も備えており、停電時には非常用電源として活用することも可能です。

審査委員評価コメント（原文）

超小型モビリティの基準を満たした2名乗車が可能な電気自動車である。ガソリンの供給性が悪く、高コストになりがちな離島環境においては、電気自動車の有用性が際立つ。自然災害による停電も頻発するため、バッテリーは、そのまま災害時の備えになる。こうした利点に着目しながら、離島の生活形態や道路環境に鑑みて、最適な車体サイズやレイアウトを導き出し、地域の自然や文化をモチーフに、快活さと楽しさを湛えたデザインを実現した。離島地域の新たな発展をも予感させる提案となっている点を高く評価した。

車両展示について

AIM EVMは、以下のイベントで展示予定です。

- GOOD DESIGN EXHIBITION 2025

会期：2025年11月1日（土）～11月5日（水）

会場：東京ミッドタウン（東京都港区六本木）

- Japan Mobility Show 2025

会期：2025年10月29日（水）～11月9日（日）

会場：東京ビッグサイト（東展示棟7ホール／モビリティエリア）

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

グッドデザイン賞公式サイト(https://www.g-mark.org/)

AIM EVM 公式サイト :https://www.aim-info.co.jp/aim-evm/